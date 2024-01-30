新加坡1名42歲J男下藥迷暈妻子後，與另外6名男子大玩「換妻」遊戲，7名男子涉嫌下藥灌醉受害人，多次強姦或協助同夥強姦其中四人的伴侶。其中6名被告已先後認罪，被判坐牢3年至29年不等，其中四人也須受鞭刑。

據《聯合早報》報導，現年42歲的J男在2010年至2018年間，與6名年齡介於37至53歲的男子大玩「換妻」。這些男子會在下藥迷暈妻子後，將妻子交給其他男子性侵，J男就在旁邊觀看、錄影。

J男做了示範後，其他「換妻群組」成員也陸續以類似的手法迷昏自己的老婆，讓成員性侵。令人震驚的是，這些受害的人妻居然是在案件曝光後，才得知自己遭丈夫出賣，令她們大受打擊，其中甚至有人認為「不如死了更好」。

檢方指控，J男在2009年至2010年之間認識O男，為了解妻子是否對他忠誠，他把妻子的聯絡信息交給O男，讓後者與她聊天並進行試探。2010年9月2日，O男約J妻吃午餐，接著到酒店開房，J男對此事並不知情。之後，O男嘗試說服J妻與他和J男3P，但女方不同意，因此停止與O男聯絡並將他拉黑。

2010年至2011年間某天，J妻身體不適，J男假借拿藥給妻子，實則把安眠藥交給她服用。接著他把O男叫到家裡強姦昏迷中的妻子。

審理時，O男辯稱，案發當天J男是因發現妻子與他曾有外遇，所以叫他上門準備對峙。再說，案發後J妻再次與他在你情我願下發生性行為，他沒必要強姦對方。

但法官認為，O男的說辭讓人難以採信，也與本案的其他證據有出入。這包括J妻在案發前已將O男拉黑，後者稱第二次與女方上床的說法不可信，以及如果J男在案發晚上是要與O男對峙，他沒必要對妻子下藥等。案發後O男與J男仍有友好互動，還不時提及迷姦J妻的事件。

法官指出，O男與同黨共謀強姦的罪行，導致J妻在得知真相後遭受嚴重的創傷和打擊，甚至覺得生不如死。

法官認為，被告O男的整體行為反映他毫無悔意，甚至在犯案後與同夥以羞辱的字眼來討論受害人。被告O男並非如他試圖刻畫的只是「追從者」，不幸被捲入同夥的詭計。至今被判得最重的是本案的「關鍵人物」J男，他對妻子下藥後，先後讓五名同夥上門強姦她，包括從事財務工作的被告O男。

45歲被告O男是唯一選擇抗辯的人，已婚育有兩個孩子的他，法院審理後被依共謀強姦罪成，判他坐牢13年和打鞭12下。O男透過代表律師表示將提出上訴，他獲准以12萬元保釋在外，等候上訴案的審理。

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