德州發起「孤星行動」（Operation Lone Star）宣布在美墨邊界部署鐵絲網，而美國總統拜登（Joe Biden）政府聯邦最高法院上週一（22）以5比4的投票結果，決定在訴訟進行期間暫時移除德州州長艾伯特（Greg Abbott）沿南部邊界部署的鐵絲網後，直接導致聯邦政府與德州州政府之間的緊張關係轉變成直接對峙，隨後有25個州的州長連署支持德州的政策。德州副州長派崔克（Dan Patrick）於本週日（28）的訪談中回應了是否有關可能爆發「內戰」的問題時表示，德州不希望與拜登政府對峙，重申德州擁有憲法權利。

🚨 25 states have signed a letter pledging their support to Texas and its constitutional right to defending the Southern Border:



ALABAMA

ALASKA

ARKANSAS

FLORIDA

GEORGIA

IDAHO

INDIANA

IOWA

LOUISIANA

MISSISSIPPI

MISSOURI

MONTANA

NEBRASKA

NEVADA

NEW HAMPSHIRE

NORTH DAKOTA

OHIO… pic.twitter.com/pIR9btSq6q — Benny Johnson (@bennyjohnson) January 25, 2024

綜合《新聞周刊》（Newsweek）、《今日美國》（USA Today）29日報導，美聯邦最高法院的裁決，引起了支持艾伯特及德州州政府採取打擊非法移民措施的共和黨人憤怒，一封由25名共和黨州長簽署的信函表示：「我們與州長艾伯特（Greg Abbott）和德州團結一致，將利用一切工具和策略，包括鐵絲網，以確保邊境安全。」

「由於拜登政府放棄了對各州的憲法契約義務，德州有充分的法律理由來保護我們各州和我們國家的主權。」

在一些民主黨人，包括德州眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）和前眾議員奧羅克（Beto O'Rourke）敦促拜登將「德州國民兵聯邦化」以阻止艾伯特藐視法院裁決後，派崔克接受《福斯新聞》（Fox News）主持人巴爾蒂羅莫（Maria Bartiromo）的節目訪談中，派崔克表示，德州不希望與拜登政府對峙。然而，在被問到當前情況是否會「演變成內戰」時，派崔克「重申」德州擁有憲法權利。

派崔克表示：「我們認為憲法上我們是對的，我們有權保護我們的公民，我們有權保護這個州（state），我們只是在做我們的工作。這些為我們的國民兵和我們的公共安全部工作的年輕女性和男性是最優秀的，為什麼他要派任何人去對抗他們呢？」