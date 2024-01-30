林襄近年以樂天女孩啦啦隊成員身分一炮而紅，近日卻退出樂天啦啦隊，隨後經紀人莉奈也證實，確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中，強調「等待球團官宣」，似乎暗示著找到新東家，外傳最有可能投向味全龍隊懷抱。近日林襄仍不忘積極透過社群網站與大家互動，曬出運動美照，卻引發粉絲擔憂留言。

昨（29日）林襄透過threads發文：「我真的拉筋拉到差點暈過去…」，忙碌之餘不忘堅持運動習慣，畫面中她身穿緊身瑜珈服，完美身材曲線一覽無遺，其中一張平躺在瑜珈墊上，將身體拉伸挺起，沒有一絲贅肉，根根分明的肋骨格外凸顯。

林襄0贅肉身材引發粉絲留言關心。（圖／翻攝自林襄 threads ）

貼文曝光後，引發大批粉絲留言：「拉筋真的痛」、「曲線好美」、「慢慢來才不會受傷」、「很努力欸很強！」，不過也引發不少人擔憂關心：「真的已經瘦到感覺肋骨隨時會戳破皮膚，拜託妳多吃一點啦」、「我們也是看妳拉筋看到差點暈過去..」、「多吃點保持健康」、「這個拉筋…感覺會斷呢…」。