美國國際快遞業者UPS（優比速）周二宣布，受到上一季國際與美國境內包裹運輸量雙雙下滑的影響，今年將裁員1萬2000人。

綜合美國CNBC、美聯社30日報導，UPS周二宣布的營收數字低於華爾街預期，第四季財報顯示國際、國內運輸量均見減少。UPS也宣布，今年預計裁員1.2萬人，這是2024年整合內部資源的手段之一。

UPS執行長托梅（Carol Tomé）說，裁員1.2萬人可望為公司成本節省約10億美元（新台幣將近311.36億元）。她坦言，2023年是艱困且令人失望的一年，3個業務部門的業務量、收入與利潤均下滑。

UPS宣布今年要裁掉12000人，估省約10億美元營運成本。

2023年第4季，UPS淨利16.1億美元，營收下降7.8%，從前一年270億美元降為去年249.2億美元，比華爾街分析師先前預估的253.1億美元還低。UPS報告指，國際貨運量降低主因「歐洲市場疲軟」。人事調整之後，營業利益率（Operating Margin）約10%至10.6%，預計今年（2024年）營收介於920億美元至945億美元。

托梅另宣布，今年UPS將恢復員工每周在辦公室上班5天的政策。

UPS股價在美股盤前交易下跌將近6%。UPS財報並未直接提及去年8月與美國貨車司機工會（Teamsters Union）的勞動合約談判在財務層面造成的任何影響，但托梅表示，這場談判與經濟大環境是導致2023年「令人失望」的原因之一。這項談判很可能打亂美國幾百萬企業與家庭的包裹運送服務。