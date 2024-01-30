前扁辦主任、專欄作家陳淞山受訪透露，據他所知，藍綠兩邊確實有在互動，私下的溝通正在進行，到底是會有什麼結果還不知道，但他知道是有在進行。運用執政資源跟執政優勢；少數政府能否成為某種形式的多數，行政權運作才是關鍵。

陳淞山指出，民進黨不只對國民黨，對民眾黨都有直接對應重要人士在溝通，所以才會有目前變化的可能，民進黨採雙管齊下，運用執政資源跟執政優勢，包括入閣。

他認為，賴清德那天在立法院提到，「未來組閣，各部會首長秉持民主大聯盟理念，只要好人才，不管是其他政黨或社會傑出人士，都樂意邀請」；賴清德也也在跟藍白要角喊話。他強調，「不要不相信，不是只有國會變化」，行政權運作才是關鍵。

他說，民眾黨中不只是8位立委，還是一人黨？大家目前只是看到國會議長選舉這片森林的一棵樹，後面才是更多影響力，「現在正在進行式」，他知道有在運作，但不能說。「行政權運作，會不會變成新局面，少數政府能否成為某種形式的多數，這才是關鍵」。

陳淞山說，民眾黨到底是關鍵少數還是只有少數，看它這局會怎樣出力，影響後續變化，政治形象及紀律要求上真的可以團進團出？團進團出到底有什麼意義？還是只是想證明是關鍵少數？

他說，民眾黨對藍綠都各有恩怨情仇，而是在這次國會議長選舉拿到委員會召委可能席次這才是關鍵，不然就是白玩了，國會改革都需要國民黨及民進黨團連署才有辦法通過及成案，民眾黨立委只有八位，連成案都不能，因此就是看誰的善意提供比較多、願意給較多資源，民眾黨就會產生變數。

他認為，民眾黨這次務實功利的取向，不一定是路線選擇，因為路線選擇從藍白合選前破局，到後面變化至今，民眾黨似乎不是用這一塊在處理，而是如林俊憲所講的，「寄生藍綠」的戰法，得到自己最大利益，不讓自己邊緣化變成少數，民眾黨最想要是「關鍵」少數，藍綠兩大黨未來會怎樣，後續也會有變化，不是看現在國會議長選舉這一局，議題及召委合作都是可能的。

他說，「你以為國民黨就是現在52席加兩黨無黨籍，民進黨51席嗎？」這人數是無法百分之百確定，「民進黨有是有能力、有資源可以挖掉國民黨好幾席立委，或無黨籍，集體亮票可以左右小團體未來和民進黨未來行政院長的運作？擋得了嗎？」區域立委被開除黨籍，大不了變成無黨籍，三、五席就可以一個黨團，為何不能走？走了以後還可以增加好幾個部會首長機會。為何不能做？這些都會有變數，國民黨黨紀也沒有那麼厲害到把每個人都管住。