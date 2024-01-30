優惠機票包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位。除了單純的香港來回機票，個別旅行社包裝不同的旅遊促銷套裝產品，包括迪士尼樂園酒店套票、昂坪纜車套票等。此優惠不含機票稅金及相關附加費，且須受條款與細則限制。

國泰航空與山富旅遊、五福旅遊、可樂旅遊、永業旅行社、吉帝旅遊、良友旅行、東南旅遊、易飛網、易遊網、飛揚旅遊、溫馨旅行社、喜鴻假期、雄獅旅遊等旅遊業者，合作推出香港機票買一送一優惠。