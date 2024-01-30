優惠機票包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位。除了單純的香港來回機票，個別旅行社包裝不同的旅遊促銷套裝產品，包括迪士尼樂園酒店套票、昂坪纜車套票等。此優惠不含機票稅金及相關附加費，且須受條款與細則限制。
國泰航空與山富旅遊、五福旅遊、可樂旅遊、永業旅行社、吉帝旅遊、良友旅行、東南旅遊、易飛網、易遊網、飛揚旅遊、溫馨旅行社、喜鴻假期、雄獅旅遊等旅遊業者，合作推出香港機票買一送一優惠。
國泰航空與13家旅遊業者合作推出香港機票買一送一活動，即日起至2月5日17：00為止限時8天，由台北、高雄出發皆可，旅遊期間為2月1日至10月31日，可在香港旅遊歡慶農曆新年，或利用連假和暑假以優惠票價闔家共遊香港。
優惠機票包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位。除了單純的香港來回機票，個別旅行社包裝不同的旅遊促銷套裝產品，包括迪士尼樂園酒店套票、昂坪纜車套票等。此優惠不含機票稅金及相關附加費，且須受條款與細則限制。
國泰航空與山富旅遊、五福旅遊、可樂旅遊、永業旅行社、吉帝旅遊、良友旅行、東南旅遊、易飛網、易遊網、飛揚旅遊、溫馨旅行社、喜鴻假期、雄獅旅遊等旅遊業者，合作推出香港機票買一送一優惠。
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