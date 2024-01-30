曾獲得中國小姐亞軍的52歲女星溫翠蘋，18日晚間驚傳酒後與人發生衝突被狠踹，經過路人緊急報警。出道多年的她曾跨足戲劇、音樂等領域，曾有過兩段婚姻的她，最終都以離婚收場，曾失望表示：「未來不會再婚」

溫翠蘋1998年與日本籍齊藤義行婚後定居日本，育有1女，2003年齊藤義行在大陸的外遇曝光，兩人結束5年短命婚姻。溫翠蘋返回台灣發展，經常活躍於各大綜藝節目。2014年再婚第二任老公Kevin，曾透露對方年薪超過600萬，不過婚後卻發現兩人金錢價值觀相差甚遠。

Kevin經常大手筆請客、捐款等，甚至還曾掏腰包讓街友住飯店，但自己身上卻無任何存款，讓溫翠蘋無奈表示：「我覺得他的同情心是氾濫了」。據悉，促成離婚導火線，Kevin欠下約300萬卡債，溫翠蘋扛起家計外，還花了1年多時間替對方還債，而在她有開設計公司想法時，卻無法得到對方支持，因此更加認清雙方價值觀差異，最終在2017年離婚收場。

溫翠蘋曾坦言戀愛腦，感嘆識人不清，兩段婚姻都是交往數個月就結婚，才會重蹈覆轍，陷入同樣窘境，曾嘆：「未來應該不會再婚了，和女兒一起過下半輩子就好」。