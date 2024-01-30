金管會盤點去年有6項未完成的施政重點，今年將優先推動，其一就REITs修法、二是金控大股東課責規範修金控法、銀行法。金管會主委黃天牧30日指出，今年2月1日這二項法案都會重新報行政院，投信投顧法修正案會是本會期優先推動，而大股東干政課責規範也會持續推動，儘管三黨不過半，國會呈現新局，但金管會以往秉持專業，誠懇溝通，都是為了國家社會公共利益推動。

金管會為貫徹金融機構股權透明化、強化對金融機構股東之管理，去年4月預告《金控法》16-1增訂股東持股申報或申請之監理措施，對於大股東干政增訂主管機關除得處以最高5000萬罰鍰、限制其表決權、限制或停止其直接、間接參與公司經營、或命其限期內處分持股，但後來預告期間外界反對聲浪大，最終只保留最高罰5000萬元罰款。

黃天牧指出，去年送行政院後，沒完成討論，今年2月1日後會再送行政院討論，超過520就要做另外的考慮，從現在執政角度，當然會繼續推，雖然修正內容上跟原始版本有不同，但金控法與銀行法修正，不是只有大股東，還有其他面向，對強化監理促進金融穩定是有幫助的，會繼續推動。

至於投信投顧法新增基金型不動產證券化商品規範的立法時程，黃天牧指出，去年行政院院會已通過，送到立法院審查，但來不及在上個會期處理，因此2月1日要重新報政院、立法院，儘管新國會三黨不過半，但當時立法院各黨派沒有強列反對意見，反而認為標的要擴及到綠能、公建，投信投顧法牽涉到新金融商品可增加民眾投資標的與管道，大家有所期待，金管會以往秉持專業、誠懇溝通，提出法定都是為國家公共利益為前提，坦率與各黨派溝通。

另外，台灣將邁入超高齡社會，但金管會推動以房養老、安養信託卻成效不佳。黃天牧坦言，主要是國人傳統觀念認為「父母百年之後房產應該是子女的」，子女的意見也是一大考量。金管會也評估過開放成立專營信託公司，但一來降低門檻民眾未必信賴，二是詢問過國內金控，就算降低門檻也沒有人要申請成立，因此作罷。