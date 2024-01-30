台中捷運藍線今（30）日獲行政院核定，預估10年完工通車，就有網友認為，台南捷運在賴市府時期就已規劃，但現在也尚未動工，反觀桃園市、台中市已在擴增捷運路線，好奇「為什麼六年了捷運都沒動工？」，引起眾人討論。

一名網友在PTT台南板發文表示，前市長任內才開始有人想規劃捷運，當時已確認使用高架單軌系統，如今比台南還晚成為直轄市的桃園都好幾條正在蓋了，本來期待現任市長至少可以讓捷運動工，結果2018上任至今2024了，距離動工仍遠遠遙遙無期，不解是何原因。

貼文引起眾人熱議，「不會動了，台灣少子化，而且人口有北移趨勢，已經錯過最佳動工時機了，因為人口撐不起來」、「只會嘴少子化都忘了還有高齡化，就繼續鐵齒不蓋，以後老了想出門就別抱怨沒有方便的大眾運輸可用」、「高雄黃線可能已經完工，台南還沒蓋或是進度嚴重落後」、「高雄前幾年翻一次，中央什麼東西都丟下去」。

也有網友對台南捷運不抱期待，「台南在2014前研究單位評估都還不建議蓋捷運，台中規劃期長達33年、台南才8年，根本就還沒壓力要蓋，綜合規劃重新修正審一次，又過了半年～1年」、「台南捷運向來就是假議題，環評就是不會過，光一個台南火車站就搞不好了，你相信這樣的行政效率？」、「台中人上下都想要有捷運的感覺，反觀台南完全不是，從市民到市府到民代都一副捷運是中央塞過來的，我們沒有想要」。

事實上，台南捷運第一期藍線路線，規畫串聯永康區、東區及仁德區，全長約8.39公里，採高架型式，全線共10站，起始點鄰近台鐵大橋站，終點位於中華東路三段，在仁德區設置維修機廠，力拚2026年動工、2032年完工。不過去年12月底進行環評初審三度卡關，待市府補正環評報告後再提報審查。