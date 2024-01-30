藝人林艾融（Irene）擁有甜美臉蛋和火辣身材，她曾在Lamigo桃猿、味全龍擔任過啦啦隊成員，後來轉戰直播界並往演藝圈發展，與徐乃麟、李恩菲等人共同主持節目逐漸受到矚目。目前是樂天桃猿的MC，也是職籃啦啦隊電豹女成員，她上傳一段表演影片，卻因為動作太大導致身上小可愛下滑，畫面曝光後她直呼：「美中不足」。

林艾融日前在facebook 粉專分享表演影片，她直呼是第一次參與浪live電豹女女孩日：「排練期間女孩們各自工作都超級忙碌，一度練到腦容量炸掉，覺得再也記不起來，但最後大家都有擠出時間拿出專業，順利完成」，除了自己上場表演，她也觀察其他成員的表演，誇讚大家才藝滿滿，也希望觀眾們喜歡她們的表演，最後補充：「這支舞美中不足應該是拉衣服讓我分心了」。

影片中林艾融穿著平口上衣和黑色熱褲，傲人上圍超明顯，熱舞時的表情和動作都充滿魅力，不過因動作太大，衣服有下滑的趨勢，她在表演中數次伸手拉衣服，避免洩漏春光。

影片釋出後，粉絲激動喊：「辛苦了，跳得很棒」、「背影真的超像娜美的啦」、「喜歡看見妳在舞台上發光發熱」、「帥！美！性感！」、「這套舞衣超讚」、「身材火辣」、「如果能改一下隱形肩帶就不用拉衣服擔心走光了」。