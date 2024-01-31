徐暐翔去年推出歌曲〈我們到底算什麼〉不僅在KKBOX上稱霸即時榜、日榜、週榜的第一名，更橫掃了數位、電台、電視等各大排行榜的冠軍寶座，成為了新世代情歌之作。而由億萬票房導演殷振豪執導與演員王大陸、韓星曹慧朱共同演出的MV，同樣廣受粉絲喜愛，近期在YouTube上突破300萬觀看次數。

〈我們到底算什麼〉發行至今半年，熱度持續延燒，此次特別邀請到創下千萬點擊的三溫暖系樂團「好樂團」與徐暐翔一同合作、重新演繹這首歌。歌曲從男生獨唱版轉變為男女合唱版，徐暐翔與好樂團主唱瓊文在演唱上做出了不同層面的情感詮釋，賦予歌曲全新的故事，同時呈現出不一樣的音樂風格。對於〈我們到底算什麼〉備受喜愛，並能推出全新版本，徐暐翔開心表示：「身為原唱，有機會能改編自己的歌曲並賦予它新的生命是很難得的機會，感覺自己非常幸運。」

〈我們到底算什麼〉不僅受到台灣聽眾的喜愛，因為MV在韓國取景拍攝以及主演演員在韓國具高知名度的緣故，去年曾被韓國知名YouTuber「OUBA MUSIC」街頭藝人翻唱而再度引起關注。日前OUBA MUSIC到台北進行路演，在信義區舉辦的場次中，徐暐翔以神秘嘉賓之姿驚喜現身，與成員豹子男合作演唱〈我們到底算什麼〉，引起現場觀眾尖叫，由於雙方行程繁忙，無法提前彩排，徐暐翔到了直接上台對唱，但完全無損演出效果，兩人顯得默契十足，完美演唱，事後徐暐翔笑說：「好像在錄『The First Take』，當下完全靠直覺合唱。」