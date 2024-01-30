世界上許多國家都有「小費」文化，這是一種向服務人員致謝的方式，對於不熟悉小費文化的遊客而言，計算小費不僅傷腦筋，金額若拿捏得不好，往往還落得看人臉色的待遇，頗掃遊興。英國《每日郵報》27日報導，不喜歡這種文化的人出國旅遊，不妨考慮以下9個沒有小費習俗的國家，可免除這方面的困擾，其中3國甚至認為小費是一種奇恥大辱。

▲澳大利亞：在澳洲，人們不會期望顧客給小費，但給了小費也不會受到嗤之以鼻的回應。在大型城市，消費帳單通常已含1成服務費。

▲瑞士：根據瑞士聯邦法律，服務費已納入大多數地區的售價。倘若遊客對於服務品質非常滿意，要是堅持支付小費也行。不過，千萬別替服務人員的收入擔心，瑞士是全世界法定最低工資最高的國家之一。

▲阿根廷：2004年頒布的勞動法規顯示，向旅館或餐廳工作人員支付小費屬於違法行為。這並不代表到訪當地的遊客就不會給小費，打賞也並非不受歡迎之舉。不過，實務面與法律規定不太符合，小費在阿根廷服務生平均收入占比高達40%，遊客留下一點金額當作小費算是善意的表現。

「小費」文化有許多眉角。

▲比利時：比利時人的薪資很高，不需要給小費。不過，旅客要是給了小費，也不至於會得到掃地出門的待遇。

▲法屬玻里尼西亞（French Polynesia）：這是個誰也不想得到小費的地方。遊客若因為服務優質而給出小費，提供服務的一方很可能會拒收。有些餐廳甚至會在帳單上註明是否歡迎食客給小費，以防消費者誤踩地雷。

▲日本：日本職場文化要求人們以高標準看待自己的工作，工作做得好是一種值得驕傲的事情，消費者不必給小費就能獲得店家的感激之意。如果給了小費，這代表消費者認為服務人員沒有獲得應有的薪酬，意味雇主並不賞識員工。

▲中國：中國大陸幾十年來一向禁止支付小費的行為，這很可能視同賄賂。在餐廳或旅館給小費，從業人員可能會覺得受到侮辱。不過，導遊、旅遊巴士的駕駛不在此限，遊客向他們支付小費不會給人冒犯之感。

▲南韓：南韓人認為，給小費是冒失之舉。如果遊客嘗試支付小費，很可能受到拒絕。