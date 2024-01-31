德州發起「孤星行動」（Operation Lone Star）宣布在美墨邊界部署鐵絲網，與白宮正面對峙，艾伯特（Greg Abbott）州長還主張，大量的非法移民構成了一種「入侵」，因此賦予了該州自衛權利。隨後有超過20個州的州長表示支持德州的政策並將出兵，目前僅有佛蒙特州州長未宣布派遣國民兵協助。

A train in Texas carries military equipment, January 2024. pic.twitter.com/jLmU4rStgC — Future Adam Curtis B-Roll (@adamcurtisbroll) January 27, 2024

據AS USA.com 26日報導，為了支持德州，一共有24個州的州長承諾派遣國民兵（州軍），佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）發布了一段影片，主張如果憲法允許州被入侵，而聯邦政府卻都不出面干預，那美國制憲的時候憲法到底怎麼過的。

艾伯特的德州自衛權宣讀內容談到：「美國憲法的作者明確指出，在這樣的時刻，州在《憲法》第4條第4節和《憲法》第1條第10條第3款下擁有自衛權。由於拜登政府已經放棄了對各州的憲法契約職責，德州在法律上有充分的理由來保護我們州和國家的主權。」

只有佛蒙特州（Vermont）的州長史考特（Phil Scott）未承諾向德州派遣國民兵以「保衛」南部邊界免受「入侵」，其他24州州長都回應了德州州長艾伯特的呼籲，支持使用鐵絲網，並承諾派遣國民兵前往德州

這些州長25日（四）發表了一份聯合聲明，重申他們與艾伯特的團結，以及該州使用「包括鐵絲網在內的每一種工具和策略，以確保邊界安全的權利」。