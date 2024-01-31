隨著疫後觀光產業復甦，預期日月潭國家風景區2024年遊客數上看600萬人次，可望重返疫前水準！為搶攻即將到來的農曆春節旅遊商機，力麗集團旗下的儷山林會館-日月潭館、力麗哲園飯店-日潭館、力麗哲園飯店-月潭館三館聯合行銷，推出以春酒饗宴為主題、穿插過年活動，要讓遊客體驗一場鴻運當頭的新春旅遊趣。

其中，力麗集團儷山林會館-日月潭館由集團總裁御用主廚呂紹枝帶領的廚師團隊，即日起至3月31日推出春酒專案，起桌價從10,888元至12,888元！呂紹枝帶來私房料理「青蟳芋香米粉湯」，更是力麗集團總裁的最愛，在享用美食的同時，透過大面落地窗設計，遊客也能一覽日月潭湖光山色。

此外，湖畔下午茶專案全新升級，糕點包括菠蘿泡芙、馬卡龍、水果塔、布郎尼、優格杯、手作麻糬、香草蛋糕、紅茶凍、桂花釀；其中麻糬為手作，搭配花生粉，口感帶Q，紅茶凍是將台茶18號熬煮提香，配搭著美味的下午茶，更有日月潭的湖光山色作為陪伴，坐在窗邊，可以一邊品嘗精緻的甜點，一邊欣賞湖光山色，享受大自然的美好恩賜。

力麗集團日月潭三館在農曆春節期間（2／10-2／14），特別籌劃了一系列有趣的過年娛樂活動，讓旅客與親朋好友共同投入歡樂氛圍中。參與互動遊戲，挑戰關卡，贏取豐富獎品，更加碼抽出力麗觀光日月潭區的豪華住宿1位，為旅客的新年增添滿滿的好運與喜悅。

值得一提的是，力麗集團日月潭三家旅館也啟用台灣自創品牌「Hsuan Ri Fen炫日芬」香氛品牌新推出的「馬嘎芙 馬告個人清潔系列」為飯店備品。力麗集團推動台灣香料文化、深耕馬告香氛產業鏈，透過實際行動使用馬告清潔系列備品，共同支持炫日芬品牌馬告香氛系列產品，將銷售部分獲利回饋給濁水溪布農部落國小，當成課後晚餐使用。

日月潭風景區管理處伊達邵管理站主任陳逸全表示，2021年疫情爆發期間，到日月潭風景區旅遊的人數掉到約400萬人次，但2023年已經回升到530萬人次，年增75％；其中，環潭區就占了380萬遊客人次，伊達邵又占了日月潭風景區總遊客數的3成、約150萬人次，可說是日月潭國家風景區裡最熱門的景點。

力麗集團旗下位於伊達邵的儷山林會館-日月潭館、力麗哲園飯店-日潭館、力麗哲園飯店-月潭館等三館之外，還有砸下重金打造、目前正在試營運的力麗溫德姆溫泉酒店，農曆春節期間客房幾乎滿房，而溫德姆溫泉酒店預計今年第二季正式開幕。