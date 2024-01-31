桃園市政府為提供完善大眾運輸服務，提升大眾運輸吸引力，減少私人車輛使用率，於桃園、中壢、龜山、大溪、龍潭等地陸續規劃設置轉運站，其中龜山地區桃園長庚轉運站已 用，以及即將營運的八德轉運站，將可改善尖峰時間市區道路交通重複性壅塞情形。

長庚轉運站 多運具轉乘

桃園長庚轉運站為中長途客運、機場捷運的交通中樞，地理區位優良且重要，是桃園第一座整合機場捷運、城際與市區客運、汽機車、計程車、YouBike公共自行車租賃站等多運具複合轉乘的大型轉運站，肩負國門進出與地方在地交通便利之任務。

桃園長庚轉運站於111年12月啟用，是桃園市政府與長庚醫療財團法人合作推動的BOT案，由市府提供土地，長庚醫療財團法人投資14.6億元興建營運，有地上5層樓、地下1層樓的轉運站及地上4層樓的國際會議中心，位於林口長庚醫院北側，緊鄰林口交流道及機場捷運A8長庚醫院站，且有地下連通道與林口長庚醫院相通，地理位置便捷。

長庚醫療財團法人投資14.6億元興建營運桃園長庚轉運站，一旁還有4層樓的國際會議中心。（圖／桃園市政府交通局）

八德人口增 與雙北連結

桃園長庚轉運站現有30條國道客運路線以及桃園市5條市公車路線、長庚醫院4條接駁路線，共計39條路線進駐，合計每日約有1,000班次服務，每天服務約7,000至9,000人次，未來持續評估鄰近公車路線進駐轉運站之可能。

興建八德轉運站之起因為八德區入住人口逐漸成長，且與雙北地區生活圈緊密連結，為滿足八德地區民眾往返雙北地區通勤需求，以及改善八德地區交通壅塞問題，桃園市政府於捷運三鶯線延伸至八德段之LB12a站預定地附近（和平路與和強路口旁）規劃新建八德轉運站，提供舒適之轉乘候車環境，供民眾候車。

環保兼節能 站體有氣勢

營運初期，規劃既有往返台北捷運永寧站之跨城際公車路線進駐，將路線做有效率之整合運用，讓民眾享有更密集、便利的跨城際快速公車班次服務，並透過八德區大眾運輸公車路網的調整，使民眾轉乘便利；未來亦將針對民眾需求，闢駛轉運站到其他地區或縣市的公車路線服務，提升區內公共運輸服務涵蓋率及轉移部分私人運具使用。

八德轉運站以鋼構系統建成，工期、營建成本均較傳統RC工程節省並兼具環保、節能（鋼構材料可回收再利用），轉運站外觀以數個輕型貨櫃形塑桃園機場、物流便捷等空橋意象，搭配沉穩外觀配色及燈光投射，更顯地標氣勢，相信往返和強路的人車，一定會被這落落大方的沉穩氣勢所深深震撼及吸引。（桃園市政府交通局廣告）