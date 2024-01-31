桃園市公私立國中小自111學年度第2學期起開始實施全面免費營養午餐政策，每生每餐補助上限48元，提供營養安心的午餐食材，讓學生上課日能享用免費午餐。為了確保營養午餐品質，各校午餐全面採用3章1Q食材。

把關食安 當令盛產入菜

學校營養師、午餐祕書每日落實檢核廠商所提供的蔬菜產地來源及檢驗標章、定期及不定期進行有機與產銷履歷蔬菜的送驗工作，共同為食材嚴加把關，以確保食材來源及品質。

為積極鼓勵各校營養午餐採用桃園各區當令盛產的在地新鮮食材，桃園市教育局與農業局攜手，輔導桃園農戶種植當季食材取得相關的3章1Q認證，持續提供給各區學校營養午餐入菜，繼112年6月供應復興區綠竹筍、8月提供觀音區蓮藕、10月供應龍潭區筊白筍、11月供應大溪區韭菜後，12月則是全區249所學校地瓜入菜。

食農教育 探索家鄉特色

教育局也鼓勵學校與農民就近合作推動食農教育，通過結合課堂知識和當地生活，提升學生對在地文化的認知，並引導他們探索家鄉特色，增進學生對環境保護和可持續健康飲食的認知。

桃園市長張善政於開學日視察楊心國小免費營養午餐。（圖／桃園市政府教育局提供）

此外，教育局也利用「友善環境，健康好餐計畫」及「『食』在安心食農教育計畫」等，補助各校申請校園農園建置與體驗教學，或辦理專家學者講座，讓學校可以結合在地特色農業推動耕作體驗，目前已有90校設有校園小農田，希望透過桃園美味學堂，能培育學生對美食、環境和在地社區的關懷與瞭解。

校園農田 學生體驗耕作

免費營養午餐政策，不僅僅補助學生免費營養午餐，更強調午餐融入品格教育，桃園市各校都積極從食農教育著手，將食農教育融入相關領域課程實施，期望學生從中獲得「健康永續、惜食愛物、感恩惜福」的好品格。

市府鼓勵及補助學校活化閒置空間建置校園農田，積極推動在地化食農教育，由教師帶領學生探索與學習，透過食農課程實際操作體驗，讓孩子們從中認識到食物生產過程的不易，並融入「飲水思源、食米知恩」的品德教育，培養學生對食物、生產者和環境的尊重與感恩。（桃園市政府教育局廣告）