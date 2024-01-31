中原文創園區是桃園市全新的藝文場域，過去為國防部聯合後勤司令部，存放美援物資的主要倉儲區，名為「中原營區」，番號「六一三庫」，將舊有10棟庫房重新規畫設計，並於2023年正式開放成為展覽、表演、市集、美食及人才孵化聚集的文創基地。

中原文創園區為多元複合型態的創意園區，以各種藝術樣貌去演繹及貫穿全區脈絡，由年輕藝術家、設計師、各類文創業者賦予園區更多的新血，並建造多樣型的休憩空間，有草丘、照壁廣場、草溝軸線等開放區域，另有半戶外劇場、市集及表演活動空間，在任何一處都有可能成為藝術家的創作舞台，期許中原文創園區能成為年輕人的探索倉庫和夢想的集散地。

複合型態秀多元面向

桃園是不同族群融合最多的城市，擁有多元的文化面向包含閩南、客家、原住民、新住民等族群，在豐富的人文背景下，將碰撞出更不同以往的創意型態。園區位於南北往返之主要道路上，周邊涵蓋7大商圈、6所大專院校，未來新增的「中原車站」也將在此共構，是園區的一大優勢及賣點。

舊營區的精神象徵。（圖／桃園市政府文化局）

展演、活動玩不停

中原文創園區於2023年桃園文博會結束後，舉辦以探討青春及夢想為主題的系列活動「一起吶喊吧！我們的青春！」至3月3日止，其中以兩檔潮流藝術展覽為主線，搭配周邊電影、音樂、喜劇、市集、活動等節目，一起在此奔放自由、吶喊青春。

《Tape Art Wave 膠帶藝術浪潮》作品皆出自在德國柏林膠帶藝術界蓬勃發展的指標團體「TAPE THAT」，利用膠帶創造出立體感的畫作，主題從突顯社會議題的擬真畫作、純意識流展現的交錯曲線，並運用膠帶本身構築的「彈性」視覺張力，巧妙融合進城市的各個牆面、建築、地鐵等不同介質。

《克卜勒Kepler—丁原生創作展》作品出自喜歡科幻與古文明的丁原生，他對於物種的演化發展深感驚奇，進而將所感知的一切投於創作之中，創作內容常見人類與猿猴的元素，將物種演化的視覺意象延續至宇宙的敘事藍本中。

《追夢青春》 倉庫影展的電影片單包括《我吃了那男孩一整年的早餐》、《芭嘻狂潮》、《超完美主廚》、《聽見歌再唱》、《扶桑花女孩之舞》、《不丹是教室》等，精選多部追尋夢想的電影，在不同的故事背景中，講述人們追求心中理想事物的熱誠，以及面臨困境的奮鬥與掙扎。（桃園市政府文化局廣告）