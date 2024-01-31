為營造優質運動環境，桃園市體育局持續新設並開放運動場地，提供民眾運動機會，自張善政市長上任後陸續啟用觀音國民運動中心、楊梅體育園區、平鎮雙連坡營區足球場（射箭場）及南昌營區桌球館，八德三號社會住宅微型運動中心也已正式營運，為本市首座結合社會住宅及運動設施的微型運動中心。

陸續規劃 完善本市運動地圖

觀音國民運動中心。（圖／桃園市政府體育局提供）

近期也陸續規劃興（整）建體育設施，完善本市運動地圖。龍岡全民運動館於112年6月29日工程決標，預計114年完工後提供中壢民眾優質運動空間；大漢溪多功能草皮加值計畫已在工程驗收階段，將成為市民大型假日健康休閒區域；樂天桃園棒球場優化改善工程計畫啟動，期於113年中華職棒賽季前完成場地排水及噴灌系統改善、夜間照明系統優化及外野看台地坪及座椅更新等項目。

促進國民運動中心使用率，各國民運動中心已逐漸成為市民運動的好所在，112年截至10月已超過256萬人次，相較去年已明顯增加了10％以上的到館人數。本市敬老愛心卡平均每月到國民運動中心使用約有2萬3000人次，今年開始實施持卡免扣點以及使用超過12次即得獲贈100元回饋折價券，並開設466堂智能檢測運動課程有6000人次以上市民參與。

棒球、籃球及足球 三級銜接

桃園市的棒球、籃球及足球已建立完善三級銜接體系，高中層級包含平鎮、大溪、壽山、北科附工、新屋、新興、陽明及大園等發展學校培育優秀運動人才，並成功銜接至大專校院以上城市球隊，未來持續與教育局合作，擴展至排球等其餘運動種類。

馬拉松賽事 綠色減碳做環保

另也推廣全民運動風氣，舉辦多種綠色環保路跑賽事，包括新屋魚米之鄉馬拉松、大觀盃海洋國際馬拉松、桃園市議會議長盃路跑、桃園半程馬拉松-石門水庫楓半馬及桃園城市國際半程馬拉松等賽事，並規劃交通接駁運輸、改採電動工作車、電子成績查詢等多項減碳措施，粗估總計可減少12萬8536碳排放量（KG/CO2e）。（桃園市政府體育局廣告）