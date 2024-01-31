為了將竹市打造為安居科技城，新竹市政府在「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、宜居永續、健康安心、幸福友善、美感新竹」10大施政策略下，112年持續完善各項政策的施行。

好孕專車 體貼媽咪

婦女兒童福利方面，「0-6歲市府養」除了開辦東區夜間及假日定點臨托，並取消好孕專車申請所得限制；10月起托育補助每月更加碼500到1500元；12月開辦香山區定點臨托，回應香山區市民的需求，達成1區1定點臨托的托育服務目標。

育兒路上 有你有我

為提供家中育有6個月至6歲幼童的照顧者喘息服務，市府規劃適合幼兒活動的臨托空間，聘請合格托育人員，112年4月起針對有夜間或假日托育需求的家庭開放定點臨托，增加服務的普及性及便利性，開辦後較111年同期增加服務100人次，12月也在香山區親子館開辦第3處定點臨托。

新竹市政府提供低收入戶及中低收入戶老人營養補助金。（圖／新竹市政府社會處提供）

「0至6歲市府養」自112年起取消排富限制，10月再加碼托育補助每月500至1500元，只要申請人一方（父或母）及幼兒均設籍新竹市，且正在領取托育補助，市府就會核撥補助，開辦後已有2000多戶家庭受惠。

「好孕專車」112年4月取消所得限制後，服務量較111年增加163％，另也規劃113年將使用期限延長至產後，鼓勵孕婦按時產檢、帶新生兒出門就醫，確保孕婦自身及胎兒健康。

幸福樂活 長輩呷百二

為讓長輩在地安老，除持續發放安老津貼及重陽敬老禮金，更補助弱勢長輩每月1000元營養金，擴大敬老卡服務，讓長者樂活竹市、幸福呷百二。

為落實「老幼共好」，竹市府持續推動老人福利及服務，每月發放3000元安老津貼，每年重陽節前夕致贈年滿65歲以上長輩及年滿55歲以上原住民長者重陽禮金。

112年起針對年滿65歲以上、低收入戶及中低收入戶的長輩，更補助每月1000元營養金，讓長輩可以選購及補充營養食品，並以長輩熟悉的郵局匯款方式核撥。

敬老卡福利 擴大使用

為了鼓勵長輩走出戶外、多運動，市府針對年滿65歲以上的長輩提供敬老卡服務，但因過去敬老卡的點數使用率並不高，因此112年開始逐步擴大敬老卡的使用項目，除了延續搭乘公車、客運、愛心計程車、使用國民運動中心及游泳池等服務外，7月起開放新科及竹光國民運動中心場館借用，包含籃球場等每小時補助100點。

8月開放搭乘台鐵火車（起訖站其中一站需為新竹縣、市），長輩可從專用通道進出，單趟補助上限50點；9月每月補助100點至農會消費；11月開放使用國道客運，一連串的服務項目，讓長輩大讚福利超有感。（新竹市政府廣告）