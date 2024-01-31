苗栗擁有兩座國際慢城「南庄」及「三義」，走進國際慢城，在遠離城市煩囂的純樸鄉村深入品味─慢食、慢居、慢活。

南庄慢城

南庄老街是遊客最密集的地區，販售各式南庄小吃、客家美食，過往的木造日式建築仍有部分被保留下來，漫步街道彷彿走進時光隧道；桂花巷、老郵局、洗衫坑、老木崎、永昌宮及情人巷等景點都在附近，穿梭巷弄間很能感受濃烈的時代氣息。

潺潺的清澈溪水裡有魚兒悠遊，放眼望去盡是鬱鬱蔥蔥的綠樹青山，蔚藍天空裡白雲緩緩飄動，每個季節都有繽紛的花卉輪番登場，整個南庄就是一座美景處處的山中花園，美不勝收的純淨山水，一定要多待上幾天，才能體會南庄的深度之美。

慢漫三義

2016年三義鄉榮獲「國際慢城」之認證，透過慢城希望提升周邊鄉鎮市觀光產業的發展，讓在地食材、美食、人文風情走出苗栗，推向國際。

客庄特有文化苗栗龍，是國內知名元宵活動之一。（圖／苗栗縣政府文化觀光局）

三義從西元1950年迄今，短短60年創造了藝術奇蹟，木雕產業發達，作品充滿天然式覺得奇木及加工成為裝飾品的屏風、動物等，三義為我們詮釋了客家文化那一份鍾情山林的特質，唯有循著這條脈絡細細品味三義之趣：客庄、鐵道、木雕，歡迎大家親自來三義體驗這濃濃的客家風情。

迎春納福 苗栗龍

客家人稱為元宵為「正月半」，諺語中「月半大過天」說明客家人元宵比過年還熱鬧。這天家家戶戶吃湯圓、豬籠粄、猜燈謎等習俗外最重要的重頭戲就屬「龍」了，舞龍能驅邪納吉，「」龍就是用鞭炮炸舞龍，炸龍炸得越激烈，越能達到鎮煞迎福的作用。

粉紅佳人 開滿山谷

每年到2、3月浪漫盛開的櫻花，象徵著少女的愛情與希望，從紅、粉紅、朱紅、粉白等顏色應有盡有！在盛開的時節，滿樹爛漫，如雲似霞。雖然花期不長，但其美在於盛開時的熱烈，更在於盛開後紛紛飄落時的壯烈場面，一行行排列整齊的櫻花，漫步在蜿蜒的山道上，粉櫻隨風落地，如蝶飛舞。

泡湯採果 莓你不行

春節期間最適合泡湯採草莓，苗栗除了眾所周知的泰安美人湯，還有大湖鄉、南庄鄉及苑裡鎮等多處溫泉寶藏，循著溫暖冒煙的湯池，地熱從大地的裂縫中流瀉噴湧，是旅人放鬆放空的首選！大湖草莓遠近馳名，冬季旅遊採果首選絕對是草莓！大湖草莓是台灣地區產量最多、種植面積最高、栽植技術也最成熟的產地，而草莓的故鄉就是在苗栗。（苗栗縣政府文化觀光局廣告）