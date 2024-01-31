教育部112年度教學卓越獎，台中市共4校獲獎，和平國中榮獲金質獎，大甲區德化國小、惠明盲校及豐原高中勇奪銀質獎。

和平國中 散播泰雅智慧

獲得金質獎的和平國中以泰雅文化為課程核心，帶著孩子們認識與體驗泰雅編織、傳統樂器、農作知能、飲食文化、狩獵活動，並融入現代山林保育與環境保護之觀點，帶領孩子學習泰雅智慧。

德化國小 學習車芋藺

獲得銀質獎的大甲區德化國小，整合大甲三大指標產業-車、芋、藺，發展校訂課程，運用科技載具，使用雙語介紹家鄉，培養國際理解交流力，以帶領孩子立足大甲、鏈結國際。

惠明盲校 「麥」向新里程

獲得銀質獎的惠明盲校以「教育在地化」為方向，從大雅區小麥文化節為起點，帶領視障生體驗小麥文化，並融入陶藝課程，培養視障生觸覺、聽覺、嗅覺、味覺及動手操作的技能。

大甲區德化國小運用科技載具，用雙語介紹家鄉，榮獲教學卓越—銀質獎。（圖／臺中市教育局提供）

豐原高中 扮演追山者

獲得銀質獎的豐原高中「追山者」課程方案，帶孩子走進山林，培養出覺察力，認識對己、對人、對環境的關係，建立良好的人際互動、自信心與成就感，並找回學習的樂趣。

教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕執政用心給孩子最好的環境，參賽學校發揮108課綱核心素養精神，發展在地特色課程，才能創造臺中市教學卓越的成果。（臺中市政府教育局廣告）