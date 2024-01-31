漫遊西濱 感受海岸風光

彰化西濱沿岸觀光資源豐富，最北端伸港鄉被稱為「白色海豚屋」的彰化縣自然生態教育中心，是了解西濱生態最好的入口；還有春節必訪的鹿港龍山寺、天后宮，每年農曆春節湧入大批信徒拜拜祈福、點燈，祈求媽祖保佑平安順遂，走讀鹿港老街，感受濃厚的新春喜氣；一路往南來到芳苑鄉，擁有全台最年輕的燈塔「芳苑燈塔」、能近距離欣賞紅樹林景色及保育類鳥類的「芳苑濕地紅樹林海空步道」以及體驗全台唯一的海牛採蚵文化。

此外，彰化縣有15間觀光工廠，數量名列全台第4，不僅富具彰化在地特色，且都是國際級的隱形冠軍，有台灣傳產業「緞帶王觀光工廠」，體驗手作烘焙樂趣的「台灣優格餅乾學院」、「興麥蛋捲烘焙王國」，推廣綠色建材及環保概念的「卷木森活館」，擁有亞洲唯一玻璃媽祖廟的「台灣玻璃館」，還有了解保健知識的「白蘭氏健康博物館」等，都是能一同享受親子時光、共遊的好去處。

花在彰化 徜徉花花世界

說起彰化縣的花卉產業在全台的排名可說是名列前茅，花的故鄉「田尾公路花園」一年四季有不同的花卉可供民眾觀賞，仙人掌園、電照菊花燈海、九重葛等，悠閒的騎乘自行車徜徉在美不勝收的花海裡，彷彿置身世外桃源，還有台版兼六園之稱的「成美文化園」，百年古厝兼具歷史人文，都是絕佳的賞花好去處。

為推廣彰化在地花卉及優質農特產，由縣府主辦每年春節必訪的溪州公園「花在彰化」活動，從2月10日起至2月25日登場。今年以「彰化百寶城」為主題，帶領遊客探索彰化的農漁畜業以及農業觀光外，戶外更規劃大型裝置藝術、特色花卉與庭園景觀布置，還有農特產品展、工商產業暨美食展、農遊小旅行、園區尋寶遊戲、親子手作體驗及各式展演活動，讓民眾充分感受春節歡樂的氛圍。

台灣玻璃館。（黃春麗攝）

2024彰化月影燈季 幸福多多．龍STAY

農曆過年彰化走春的指標性活動之一「月影燈季」，每年在八卦山大佛風景區舉辦，各式造型燈與超好拍的打卡點，年年都吸引近百萬遊客朝聖，白天在溪州公園欣賞花，夜晚到八卦山大佛風景區的彰化月影燈季賞燈，已成近年彰化必訪走春路線，今年月影燈季結合生肖年「龍」及知名IP，推出精彩的光雕秀、IP地景裝置及各種主題燈飾，活動從2023年12月30日起至2024年3月3日止，整個八卦山可以說是處處有亮點，還有小朋友最喜歡的兒童遊樂區，絕對是新年走春最佳行程。

另外還有「卦山村－美學生活聚落」，由一群熱愛美學的在地職人進駐，有美食、藝術、生活創作等，成員多為彰化在地青年，不同面向的創新及發想，讓八卦山大佛風景區注入一股藝文風潮，煥然一新，此外，為滿足不同遊客的旅遊需求，除可自行開車之外，還可以搭乘「18路-八卦山大佛線」到此旅遊，感受彰化月影燈季的魅力、卦山村職人的熱情，共度春節的美好時光。（彰化縣政府廣告）