「雲饗豬」－征服蘇東坡舌尖，豬肉界的精品，將雲林豬肉精品推廣給消費者，打造雲林豬肉的第一品牌。

古早味、蒜味香腸。（圖／雲林縣肉品市場股份有限公司提供）
古早味、蒜味香腸。（圖／雲林縣肉品市場股份有限公司提供）

（雲林縣肉品市場股份有限公司廣告）

雲饗豬禮盒。（圖／雲林縣肉品市場股份有限公司提供）
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