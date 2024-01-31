雲饗豬 征服你的舌尖 11:002024/01/31 中時新聞網 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／雲林縣肉品市場股份有限公司提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「雲饗豬」－征服蘇東坡舌尖，豬肉界的精品，將雲林豬肉精品推廣給消費者，打造雲林豬肉的第一品牌。 古早味、蒜味香腸。（圖／雲林縣肉品市場股份有限公司提供） （雲林縣肉品市場股份有限公司廣告） 雲饗豬禮盒。（圖／雲林縣肉品市場股份有限公司提供） 草嶺石壁粉紅風暴來襲 雲林櫻花季2月10日登場 雲林警分局長交接典禮 張麗善承諾當警察「最強後盾」 新冠疫情再升溫 雲林長者接種XBB疫苗就送滴雞精 #豬肉 #雲饗豬 #雲林 #舌尖 #精品 也許您會感興趣 推薦閱讀 籃球》雲林順天盃少年賽30日開打 參賽隊伍創近十年新高 12:262024/01/29 體育 雲檢偵辦詐欺案 南下高雄帶走1警員疑涉案 17:482024/01/29 社會 百貨過年衝買氣 遠百竹北、板橋大遠百精品滿萬送800元 12:362024/01/25 生活 深耕雲林！2鄉鎮長4月補選 民眾黨不缺席 臉書公開徵才 17:092024/01/28 政治 麥寮鄉及虎尾鎮長擬4／13改選 邱良閱、吳秀儀代理 10:392024/01/25 政治 日鰻魚市場遭大陸鰻魚搶攻 鰻魚故鄉雲林「內銷找伯樂」 14:182024/01/26 生活 陸配帶最愛的「家鄉味」入境 1斤代價20萬 12:032024/01/23 社會 8家餐廳把雲林農特產變成年菜 「雲林良品」電商熱銷中 12:502024/01/30 生活 首梯1年期役男苦笑入伍張麗善送行 役男父：當2年也沒關係 12:492024/01/25 政治 春節採購到大賣場「血拚」 張麗善提醒先做這件事 16:142024/01/30 生活 雲林連3周禽流感確診通報 大批雞鴨鵝遭撲殺 18:402024/01/25 生活 古坑茂谷柑獻貢、送禮誠意高 朝天宮採購120盒 14:482024/01/24 生活 丹妮婊姐嫁不到1月突脫口「我離婚了」 真相曝光網笑翻 08:582024/01/26 娛樂 國道1號南向雲林系統段 2車碰撞！僅外線車道可通行 06:592024/01/28 社會 雲檢南下突襲搜索林園派出所 帶走1員警疑涉洩密 10:542024/01/29 社會 寶島熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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