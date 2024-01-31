來趟南投 文資四寶走春之旅

「文化資產」是先民生活記憶，也反映各地方發展過程中真實且重要的歷史文化。南投市區擁有悠久的歷史文化魅力，邀請大家一起窺探底蘊深厚的南投縣文化園區、藍田書院、南投戲院及南投稅務出張所。

南投縣文化園區

南投縣文化園區係以日治時期武德殿為主體暨歷史建築再利用之複合文化園區，由「大日本武德會南投支所」選址興建，仿唐式日本風味的傳統建築，屋頂造型流暢優美，架高的基座更突顯出整體的氣勢，壯觀華麗的外表蒙著一層神秘面紗，揭開面紗引領大眾能一窺原貌，園區內包含南投縣史館、南投陶展示館、縣史圖書文獻室及南投縣藝術家資料館等。

★開館時間：週二至週日09:00-17:00，週一及國定假日休館

★地址：南投縣南投市彰南路二段61、65號

藍田書院

藍田書院係縣定古蹟，建於清道光11年（1831）。藍田書院於初創時的規模似為「三進兩廂式」的格局。而後，藍田書院於日治時期在建築上經過兩次大規模的變動而遷至現址後，即為現貌之「單進兩廂」式的格局。其配置上屬於三合院式的對稱型態，包括中軸線上緊連的三川門及正殿，外帶兩翼廂房，並以過水廊連接，為小規模的書院建築。 書院山門設於主建築前後殿之東南牆角，進出入口設立「奇賢門」，為台灣廟宇少數建築其為祈求平安避煞等作用，而書院前殿中設立一座半月祠，池中「鯉躍龍門」為祈求考試順利之意，該處旁兩座旗桿座代表「中舉」之意，皆為祈求考試順利之意。其三川殿的建築「步口、牌樓、御路殿石、彩繪」，皆可看出傳統廟宇特色。

★開館時間：週一至週日06:00-21:00

★地址：南投縣南投市文昌街140號

南投縣長許淑華（前排左四）與文化局長林榮森（前排左二）歡迎大家到南投來趟「文資四寶」之旅。（圖／南投縣政府文化局）

南投戲院

南投戲院係本縣第一個「文化部私有老建築保存再生計畫」完工之計畫。「南投戲院」前身為日治時期的「悅舞台」。隨著娛樂業發展，有不同的播映形式，初期大多上演歌仔戲、布袋戲，西元1980-1990年代秀場鼎盛時，也曾有歌廳秀的表演，老建築需保存的重要性可見一斑。同時，也是民國110年老戲院的再生計畫中所參照的模樣，讓55年前的戲院走進現代年輕人們的眼簾。

★開館時間：週一至週日10:00-23:30

★地址：南投縣南投市大同街87號

稅務出張所

南投稅務出張所始建於19世紀是南投當地重要行政機構的所在地，見證了許多南投縣的稅務發展，步入南投稅務出張所，沈浸式的體驗、感受老房子的雋永風采、時代風貌，稅務出張所作為南投縣的歷史見證者，不僅是一座建築物，更是連接過去和現在的橋樑。目前由福瑞堂云深茶館進駐，讓您的時間暫時慢下來停下腳步慢慢沏茶、喝茶、吃茶點，欣賞「南投小白宮」風華再現。

★開館時間：週一至週日10:30-20:30

★地址：南投縣南投市中山街260號

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