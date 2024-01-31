歡樂的新春假期中，不少萌寵寵物張著水汪汪大眼睛，用眼神攻勢跟著飼主吃吃喝喝。如果吃了較多零食，可能擔心寵物身材圓滾滾。飼主可以利用寵物公車、捷運或寵物計程車，帶著寵物到鄰近寵物公園一起運動看風景，享受健康又開心的新春假期！

河濱寵物公園 放風趣

沿著新店溪、大漢溪和淡水河岸的新北市7座河濱公園，三重寵物公園、永和綠寶石寵物公園、板橋華江寵物公園、板橋浮洲橋寵物公園、新店寵物親情公園、蘆洲蘆堤寵物公園及新莊寵物公園，寬廣草地上有大小型狗運動區，簡易輪胎和木製平台增添場地高低起伏；黃昏時候，這裡是飼主和寵物一起享受河邊清爽涼風的消暑勝地。112年新成立的新莊寵物公園，占地6500平方公尺，是新北最廣大的寵物運動區，常有板橋、樹林和新莊的飼主們來此遊玩。

都市寵物公園 漫步遊

都市內的寵物公園常和民眾運動設施比鄰而居，例如五股環保藝術公園、淡水區新濱公園、土城區綜合體育場及樹林區寮公園，寵物可在活動區內自由奔跑，寵物公園附近可能有跑道、籃球場、棒球場、自行車道或兒童遊戲場可以使用，甚至足球場可能進行比賽，讓民眾及寵物可以把握假期一同擁有美好的運動時光。

由五股垃圾山翻轉而成的「五股夏綠地」，其中打造出新冪境公園、環保藝術公園及心環原公園等3座面積加總起來超過4.5公頃的綠地公園。脫胎換骨的變化，剎時成為五股地區休閒遊憩的好去處。

土城寵物公園設有毛寶貝高低坡障礙物設施。（圖／新北市動保處提供）

五股地區首座寵物區111年在環保藝術公園內建設完成，步道台階以洗石子貼出可愛狗貓圖案，希臘風配色的白色寵物圍籬，藍色遮陽設施隨風搖曳，提供一絲清涼。園區內區分大、小犬場地，讓飼主不必擔心大犬欺負小犬的情況發生，負責規畫的五股區公所特別在寵物活動區內提供水源，供犬隻運動休息時飲用，另有狗便箱及狗便袋供飼主清潔使用，共同維護寵物區內的環境；此外，考量平日市民下班時間方便遛狗，特別在園區內設置燈條及照明設施，夜間明亮安全，日間遮陽舒適，常常有來自泰山、新莊的民眾，跨區帶著心愛的犬隻一同來此處遊玩！

環保藝術公園狗勾活動區座落在五股區中興路三段附近，鄰新五路及台64線快速道路，交通十分便利，喜歡愛犬相陪的朋友們，可規畫個半日行程一起來環保藝術公園狗勾活動區一探究竟吧！

112年樹林區寮公園及鶯歌區永昌公園寵物遊樂區啟用。樹林區寮公園寵物運動區利用地勢規畫草溝，除了防洪洩水功能，平時狗狗可以在草溝裡跑上跑下，和主人玩起捉迷藏遊戲。規畫大小狗運動區和簡易訓練設施，滿足大小狗狗運動需求。活動區內有足夠的樹蔭讓狗狗們可以乘涼或繞著樹奔跑，運動區外則有洗手足台方便飼主幫狗洗腳，整理乾淨後一起回家。

鶯歌區永昌公園寵物遊樂區則是鶯歌區首座寵物運動區，狗狗可在輪胎、水泥管和爬坡平台爬坡和在隧道玩耍，永昌公園寵物遊樂區雖然隱身於巷道中，但巷口有公車站牌，鄰近可停車，歡迎鶯歌區飼主帶狗來運動。（新北市動保處廣告）