告訴你一個天大的祕境，可以讓你親眼看到魚類洄游溯溪的過程、毛蟹大軍壓境的景致，很遠嗎？一點也不，就在新店碧潭堰。

新北市水利局指出，舊碧潭堰建成已有46年餘，經颱風及豪雨衝擊而嚴重損壞。蓄水功能喪失，新店溪也成為礫石遍佈不見溪水的景象，在2023年水利局完成水利建設大翻轉，新修建完成的碧潭堰打通了舊堰體造成的生態廊道中斷，幫魚兒成功打造一條安全無礙「洄」家的路，讓新店溪成為無圍牆式的水漾博物館。

從魚道觀賞逾32種魚類

除堰體整建外，將冷硬的混凝土工程設施，加入生態保育及環境營造等全新的工程設計理念，邀請國內魚道專家清華大學曾晴賢教授設計魚道，並在魚道設置了觀察窗及水下監測攝影系統設施，大家可透過觀察窗親眼看到魚兒上溯，也可透過YouTube直播（https://www.youtube.com/@BiTanFishway）目睹即時畫面。

新北市水利局長宋德仁表示，另水下監測攝影也整合了AI魚類辨識系統，除供生態研究使用外，更可作為後續環境教育推動的教材，自2022年5月起調查碧潭堰下游河段生態，至今已經紀錄逾32種魚類，這可不是水族箱，而是新店溪最大的魚道，更於魚道側牆引入自導式環境教育教材，以供大家透過掃描QRcode瞭解在地生態資訊。

新店碧潭堰夕照美輪美奐，讓人捨不得移開視線。（圖／新北市水利局提供）

水漾博物館放電好去處

光看魚兒游泳還不過癮嗎？碧潭堰上游就是知名的碧潭風景區，美食、賞景、天鵝船。還不過癮再推薦位於碧潭堰下游右岸約150公尺處有一條溪中溪，它取材來自新店溪河床的卵塊石，以人工一顆一顆將石頭堆疊排列，道法自然景觀的樣貌，有深、有淺、有急、有緩，乍看之下彷彿置身鄉野間，勾起兒時記憶中摸蜆仔兼洗褲的場景，歡迎大家一起體驗河川生命力的多元與活力。

附近還有寵物公園，在這裡小孩可盡情放電、寵物可以放心奔跑、家長可以無憂放空，至於情侶可以恣意放閃，相信可以整天玩不膩。

工程的結束是另一個篇章的開始，水利局將展開「新店溪河廊水漾博物館」的推動，以「無圍牆」為構想，包含新店溪碧潭風景區、親情河濱公園、溪州原民文化園區及陽光運動公園等4大主題區段，透過公共營造、公私協力以及水漾學堂等行動，讓新店溪的生態、人文、景觀，以河廊自身方式呈現，實現全齡的體驗活動，並從中了解河川身世、前人奮鬥足跡與家園環境，對於日後走讀河廊、親子在河廊共學及水漾學堂現場課程，如同去參觀博物館一樣。

自新店捷運站出站步行就能到，水漾博物館沒有建物圍牆、不須買票入場，希望此地成為大家與河川生態心靈連結的場域，每一次的到訪都能收穫滿滿，一邊遊走河廊一邊體學家園故事，重溫人與河畔溫暖關係。（新北市水利局廣告）

碧潭堰周邊景點通資訊

★公車：親情河濱公園站下車（644、綠15、906）

★捷運：捷運新店站下步行約10分鐘

★自行前往：親情河濱公園停車場