故宮南院 八仙魁星迎新年

國立故宮博物院南部院區專為中南部觀眾設計，館內外寬敞明亮，有國寶文物可欣賞，也有親子共融的設施可遊憩，不論文化體驗或拍照打卡，都是必到景點。

故宮國寶精品，不可不看！

龍年新春，故宮南院人氣國寶展以「道」為主題，精選明末清初八大山人朱耷(ㄉㄚ)及石濤兩位受到道家哲思薰染的重要畫僧的作品，搭配博山爐、竹雕八仙、瑪瑙八卦杯盤等展件，呈現道家豁然達觀以及道教神仙思想等意涵，迎接新春。

「神獸」大集合！來看魁星點斗考運亨通

2月7日起新推「神獸現形－文物中的奇幻生物」特展，展出東亞文化圈裡從上古先秦時代，到近代廟宇、民俗創作的各種神祇和動物。呼應今年生肖主題，從人氣國寶展的南宋〈劍龍葵花鏡〉、織品展的明代〈龍紋圓補〉到神獸展明代〈青花穿蓮龍紋天球瓶〉以及清代〈青花鯉躍龍門圖折沿盤〉、〈剔紅雲龍紋長方匣〉等，邀請觀眾欣賞各朝代大異其趣的龍造型以及魚躍龍門的故事；龍曾是水神的坐騎，後又升格為掌控雨水與海水的神，〈宋人霖雨圖〉及〈陳容神龍沛雨圖〉為風調雨順的象徵；魁星為北斗七星之首，掌理人間考選文運，〈珊瑚魁星點斗盆景〉是在玉盆內以各色珍寶雕刻鑲嵌的花石造景作品，生動精巧呈現鰲魚浮沉波濤，魁星單腿立於鰲首之上的形象，充滿動態的踢斗象徵啟動文運，為故宮人氣珍玩展件。

穿上美好祝福 亞洲織品展出吉祥寓意

民國林風眠〈紅顏將軍〉取材京劇「霸王別姬」，是翰墨空間「情為何物」應景選件。（圖∕故宮南院提供）

織品上的裝飾圖案有甚麼特色呢？亞洲織品展「護佑與祝福」單元精選明代〈艾虎五毒水田紋錦〉以老虎與蛇、蟾蜍、蠍子、蜈蚣、壁虎等生物代表避邪的功效；日本〈摺紙紋外袍〉仙鶴與梅枝代表長壽及高潔，而摺紙造型的「紙蝶紋」刺繡，則寓意幸福長久；〈雙牡丹紋被套〉中的，是一種「鼻子像大象、眼睛像犀牛、腳像老虎、尾巴像牛」的神話動物，傳說能吞噬掉惡夢、讓人們睡得安穩；〈蜻蜓幾何紋和服〉上的蜻蜓，則是象徵勇敢與成功的「勝利之蟲」。

初五西洋情人節 翰墨空間「情為何物」應景選件

情是「心的距離」，舉凡君臣、師生、親子、手足、夫妻、寵物、知己以及陌路、神凡，都有情的展現空間。「翰墨空間–故宮書畫賞析」展期橫跨農曆年及西洋情人節，以「情」為主題選件，從唐玄宗僅存傳世墨跡〈鶺鴒頌〉、元代趙孟頫〈致中峰和尚尺牘〉等精彩書法到日本人〈十一面觀音〉以及取材京劇「霸王別姬」的民國林風眠〈紅顏將軍〉，呈現「情」的各種表情。

文化觀光慢遊新選擇，即日起至2024年2月14日前，憑五分車票可免費參觀故宮南院。遊客搭乘五分車入園，經由景觀橋輕鬆步行入館，景觀橋遮陽遮雨又檔風，適合各年齡層無障礙使用，夜間燈光與湖水輝映，展現日夜不同的氛圍。

即日起至2月14日前，憑五分車票可免費參觀故宮南院，是文化漫遊新選擇。（圖∕故宮南院提供）

新春展覽資訊

★「神獸現形－文物中的奇幻生物」特展

展期：2024年2月7日起至2024年7月28日（分兩檔）

展廳：S101

★人氣國寶展

展期：即日起至2024年2月4日〈郎世寧百駿圖〉等

2024年2月6日至5月5日展出「道」主題展件

展廳：S302

★翰墨空間─故宮書畫賞析展

展期：即日起至2024年3月24日

展廳：S203

交通資訊

★大眾運輸

嘉義市可搭乘高鐵快捷公車（BRT7212）經高鐵嘉義站到故宮南院。

周一至周日上午7點45分自宏仁女發車，每小時1班，故宮南院及文化中心（檜意森活村)兩個站點上、下車的民眾，免費搭乘。

周二至周日「嘉義高鐵站故宮南院」另有中巴免費接駁（平日9班、假日10班）。

五分車「蒜頭站南院站」假日每日5班，平日採預約制。

★自行開車

故宮南院南、北側停車場有493個小客車、9個大客車車位，小客車停車單次收費50元，大巴不收費；園區接駁巴士免費搭乘。

（故宮南院廣告）