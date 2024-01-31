日月光基金會自2017年起，與農業部林業及自然保育署攜手合作，在八個縣市共同種下希望的種子，將小樹苗化作對自然的關愛，護育著59.62公頃的土地。10萬株日月光小樹苗在台灣各個角落茁壯成長，為未來譜寫永續的綠色篇章。

4月22日是「世界地球日」，日月光環保永續基金會與南投林區管理處於2023年4月21日攜手合作，於南投縣魚池鄉埔里事業區84林班舉辦植樹造林活動，並邀請臨近東光、水里國小80名師生共襄盛舉，一同種下小樹苗，也響應世界地球日，守護地球，刻不容緩。

改善野生動植物棲息環境

日月光投控行政長兼日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，日月光持續投入台灣植樹造林行動，除了新植造林成林後可發揮涵養水源、防止土砂流外，還可改善野生動植物棲息環境、增加生態永續及生物多樣性、減少因天然災害所需付出之社會成本。

東光國小、水里國小兩校師生80人，齊聚南投埔里事業區84林班植樹，響應世界地球日。 （圖／日月光環保永續基金會提供）

此外，日月光目前也正與學術單位合作研究建構森林經營碳匯方法學，未來將輔導協助農民取得碳權認證，並鼓勵其與企業進行碳權交易，從而達到提升林地附加價值與促進淨零減碳的雙重效益。日月光將持續努力，用一株株樹苗種滿台灣山林。

日月光環保永續基金會結合農業部林業及自然保育署力量，2017年起陸續認養屏東、羅東、南投、新竹及臺東分署認養造林，累積至今年與南投、屏東分署認養造林面積總計達59.62公頃，累績總經費新台幣1854萬元，栽植株數達10萬3608株，在10萬的造林成果努力下，全台每個山林角落幾乎都有日月光小樹苗逐漸成長茁壯，有助減緩溫室效應、淨化空氣品質，並為後代子孫打造一個永續的綠色新環境。（日月光環保永續基金會廣告）