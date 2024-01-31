日月光基金會自2017年起，與農業部林業及自然保育署攜手合作，在八個縣市共同種下希望的種子，將小樹苗化作對自然的關愛，護育著59.62公頃的土地。10萬株日月光小樹苗在台灣各個角落茁壯成長，為未來譜寫永續的綠色篇章。

4月22日是「世界地球日」，日月光環保永續基金會與南投林區管理處於2023年4月21日攜手合作，於南投縣魚池鄉埔里事業區84林班舉辦植樹造林活動，並邀請臨近東光、水里國小80名師生共襄盛舉，一同種下小樹苗，也響應世界地球日，守護地球，刻不容緩。

改善野生動植物棲息環境

日月光投控行政長兼日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，日月光持續投入台灣植樹造林行動，除了新植造林成林後可發揮涵養水源、防止土砂流外，還可改善野生動植物棲息環境、增加生態永續及生物多樣性、減少因天然災害所需付出之社會成本。

東光國小、水里國小兩校師生80人，齊聚南投埔里事業區84林班植樹，響應世界地球日。 （圖／日月光環保永續基金會提供）
東光國小、水里國小兩校師生80人，齊聚南投埔里事業區84林班植樹，響應世界地球日。 （圖／日月光環保永續基金會提供）

此外，日月光目前也正與學術單位合作研究建構森林經營碳匯方法學，未來將輔導協助農民取得碳權認證，並鼓勵其與企業進行碳權交易，從而達到提升林地附加價值與促進淨零減碳的雙重效益。日月光將持續努力，用一株株樹苗種滿台灣山林。

日月光環保永續基金會結合農業部林業及自然保育署力量，2017年起陸續認養屏東、羅東、南投、新竹及臺東分署認養造林，累積至今年與南投、屏東分署認養造林面積總計達59.62公頃，累績總經費新台幣1854萬元，栽植株數達10萬3608株，在10萬的造林成果努力下，全台每個山林角落幾乎都有日月光小樹苗逐漸成長茁壯，有助減緩溫室效應、淨化空氣品質，並為後代子孫打造一個永續的綠色新環境。（日月光環保永續基金會廣告）

東光國小、水里國小兩校師生與東光村地方士紳一同見證日月光環基會達成造林10萬里程碑。（圖／日月光環保永續基金會提供）
東光國小、水里國小兩校師生與東光村地方士紳一同見證日月光環基會達成造林10萬里程碑。（圖／日月光環保永續基金會提供）

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