新北市汐止區四面環山、基隆河蜿蜒而過，擁有豐富自然景觀、人文特色和美食，是四季皆宜的旅遊好去處。初春櫻花綻放，夏季有沁涼瀑布和特色親子水公園，秋末楓紅山頭，冬季則可登群山飽覽煙嵐迷漫景致。不論是親子家庭、登山健行或浪漫約會，都能滿足各種旅遊需求、輕鬆玩。

冬末春初 櫻花大道迎賓

新春來臨，櫻花綻放的唯美浪漫時節也隨之到來。北台灣率先盛開的是汐止區文化里康誥坑溪畔上百株的「台灣山櫻花」，成片紅粉色櫻花美不勝收，遊客可漫步在櫻花大道上欣賞美麗景色，亦可駐足觀賞魚兒水中悠游，享受遠離塵囂的寧靜。

汐止區公所自1月20日起舉辦為期30天的「汐止區康誥坑溪文化櫻花季」，結合溪流自然生態，在櫻花步道上的裝飾點綴，搭配兩側繽紛絢麗的照明和球形燈飾裝置藝術，在夜間塑造出獨特的「溪澗夜櫻」景緻，讓山櫻花在燈光投射下，呈現出不同於白天的嬌媚。

康誥坑公園 全齡樂共融

鄰近櫻花大道的康誥坑公園，以「天空之城」為主題，有吸睛的城堡溜滑梯、鳥巢式鞦韆、雲朵造型座椅、彩虹跳樁區等設施，適合全家大小同遊，貼心設計無障礙鋼構步道，讓行動不便者與推娃娃車的父母，都能輕鬆親近大自然。

遊園後可到附近的遠雄廣場購物中心、汐止觀光夜市及秀豐市場品嘗美食，為一天畫下美好句點。櫻花季活動期間，還有打卡享美食及攝影比賽，詳情可查詢「汐止區公所-水返腳大小事」粉絲專頁。

夏日消暑 走步道賞瀑布

汐止擁有豐富的自然景觀，登山岳、賞瀑布超容易！「姜子寮絕壁步道」被譽為汐止人間仙境，單程1.1公里的步道平緩，適合闔家同行，沿途清澈的溪水和翠綠山景環繞，步行30分鐘就可抵達瀑布與5層樓高的壯闊大絕壁。

汐止文化里櫻花大道每年吸引大批遊客到場賞櫻。（圖／汐止區公所提供）

大尖山區的「秀峰瀑布步道」則可探索豐富的動植物生態，欣賞多種棲息鳥類，盡情享受森林芬多精。同樣在大尖山區的隱藏祕境「茄苳瀑布」，高約4、5層樓，上下分數層，瀑布下一潭清池，水質乾淨透澈、清涼宜人，步道入口到瀑布僅需3分鐘，輕鬆不費力。

水返腳公園 親子玩水趣

「水返腳公園」位於汐止市中心，占地2600坪，結合茶葉、礦業、水返腳碼頭等地方歷史與生態永續概念，提供乾、溼式遊戲區，包括2層樓高的攀爬遊戲塔、水管溜滑梯，船型踏板、貨櫃跳台等；濕式遊戲區以童趣「撈金魚」為意象，設有循環過濾系統的噴泉廣場、沁涼水滑梯及礫石沙坑，是夏日親水首選！

秋季賞楓紅 台版小京都

汐萬路三秀山上的「拱北殿」是北台灣知名賞楓景點，每年11月下旬至12月下旬滿山的「槭樹」楓紅吸引大批賞花人潮。這座百年古剎建於1901年，神社鳥居形式的入山口及石燈籠，兼具日式與中國風情。

拱北殿有多條步道可健行，彼岸橋、雙拱橋更是絕佳打卡景點，登高至川流亭，汐止市區與山巒美景一覽無遺。

冬季雲霧縹緲 如夢似幻

汐止著名景點「新山夢湖」更是一絕。新山位在友蚋山往南延伸的支稜上，海拔499公尺，四周無其他山峰遮阻，視野遼闊，往東北遠眺基隆嶼、南方則鳥瞰溪谷梯田與層層山巒，景緻絕美壯觀。

夢湖海拔325公尺，冬季午後雲霧縹緲，如夢似幻，故名為「夢湖」，常見情侶同行遊湖，為愛情加溫，湖畔豐富的生態與涼亭，讓人感受自然的寧靜與美麗。

大尖山風景區 走春健行

大尖山海拔460公尺，四季風情各異，有汐止後花園之稱。主步道約3.6公里，是汐止熱門登山休閒路線，登頂後可全覽大台北盆地，壯闊市景盡收眼底，周圍山巒交疊、濃淡有致，宛如潑墨山水畫，夜間更能欣賞超過180度的絢爛夜景。汐止四季皆美，各有一番風情，等你來體驗！（汐止區公所廣告）