五股區成泰路3段與成洲八路口的「體健防災公園」，於112年10月重新改造開幕啟用，將五股在地特色「綠竹筍」意象，打造出2座高塔（高筍塔10米、矮筍塔8米）溜滑梯，讓孩童透過塔內攀爬及互動遊具，在遊戲過程「爬」、「抓」、「拉」、「攀」中取得身心平衡與發展。在高塔溜滑梯旁設置「環狀溜索」，國內遊戲場多為單線水平位移，環狀高低設計非常罕見，其落差的速度感，可帶來刺激的感受，宛如坐雲霄飛車。除此之外，公園內設置全五股區第一座「擺盪大索」及「沙坑」，皆提供孩童新鮮、較少體驗的遊憩設施，此處亦是遊戲場內的熱門焦點。

共融遊戲場好好玩

五股區公所將公園既有的罐頭遊戲場改造為「共融遊戲場」，場內設計土丘磨石子滑梯符合無障礙滑梯標準，讓行動不便的孩童能跟所有大小朋友玩在一起；土丘另一面設置「波浪攀爬架」，孩童配合地形高低變化，為土丘創造更刺激的遊戲體驗；「大、小彈跳床」設置於土丘旁，孩童在遊玩過程中，透過彈跳觀察四周的環境，選擇下一個遊玩目標；除此之外還有最受孩童喜愛的「鞦韆區」及「共融轉盤」皆有設置在內，讓整個「共融遊戲場」兼具溜滑、攀爬、彈跳、擺盪、旋轉等多元功能，提供孩童訓練身體的探索及協調性並促進身心健全發展。

設置於土丘旁的「大、小彈跳床」。（圖／五股區公所提供）

園區設施多樣遊具

園區遊具設施：高塔溜滑梯、環狀溜索、擺盪大索、沙坑、共融磨石子滑梯、波浪攀爬架、大跳床、小跳床、共融鞦韆、共融轉盤、站立式遊戲板等；體健設施：雙人滑雪器、三人扭腰器、雙人雙槓、單槓、雙人漫步機。（五股區公所廣告）