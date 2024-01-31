亞泥生態園區邀你走春

距離花蓮縣太魯閣國家公園約3公里處、台八線公路旁「亞泥生態園區」，漫步其中，經常可見大白斑蝶、青斑蝶、小灰蝶翩翩起舞，穿梭花叢採蜜，幸運的遊客還有機會目睹保育級黃裳鳳蝶的優雅舞姿。今年農曆春節，除了除夕、初一休園，其他日子都照常開放，歡迎大小朋友踏入這片生態樂園，來一場寓教於樂的生態冒險之旅。

沿著小路探訪園區，兩旁大樹參天，有愛玉樹、還有台灣本土原生楊桃樹，接著經過食草區、蜜源植物區、蝴蝶和竹節蟲培育室，來到人氣最高的「竹節蟲館」，如昆蟲界奇幻殿堂，匯集國內外不同品種竹節蟲，常可聽到遊客好奇：「在哪在哪？我找不到！」「看到了，好神奇！」「我眼睛要花掉了！」處處充滿著驚呼聲。

亞泥生態園區，適合大小朋友遊覽。（圖／亞洲水泥提供）

可能新物種 協助復育

今年亞泥生態調查團隊，還發現可能是台灣首見的新物種，在與台大昆蟲系討論後，根據外型特徵，暫以「細頸屬竹節蟲」稱呼，除等待評鑑結果，也協助復育，來到亞泥生態園區，將有機會一睹真面目。

這裏還有全台最大、占地600坪室內蝴蝶網室，亞泥生態園區致力保護育養近40種蝴蝶，以長穗木、澤蘭、馬纓丹等蜜源植物，搭配高矮層次的林木和水池造景，打造成一座美麗的溫室公園。可見到蝴蝶成雙成對，狀似親密，牠們在空中繞圈、相互追趕！蝴蝶的生活趣事，讓您目不轉睛。

原生植物區 多達250種

此外，佔地約一公頃的原生植物園區，多達250種台灣原生種，蒐集範圍廣泛涵蓋全台低、中、高海拔，是不少植物愛好者或相關系所，經常到訪進行本土植物研究的場域。相信這個農曆春節假期，您將有與眾不同的體會與感受，更能深刻領略大自然的美妙與驚喜。