屏東市區的林仔內有一群50年前從中國廣東省揭揚縣河婆鎮移居的客家族群後代，還保有祖籍三山國王廟的攑老爺」（竹竿炮）民俗活動，將在每年元宵節登場！

林仔內三山國王廟又稱「三山古廟」，是屏東市永光里及永昌里信仰中心，國民政府遷台後發展出源自於廣東河婆鎮祖廟的「攑老爺」（迎接三山國王之意）元宵迎神客家習俗，並延續有近70年歷史的紙炮篙（竹竿炮）炸街文化。

慶讚上元 迓男孫燈

男孫燈，每年在海豐境內所出生的新生男丁，因古時農業社會重視勞力、生產力，因此只要家中有新生男丁，海豐境內信眾就會到海豐三山國王廟報丁（燈），祈求王爺公庇佑平安健康長大，此時也藉由元宵海豐三山國王出巡迓男孫燈（慶讚上元）時擔任三山國王大轎班及烹煮飯湯、燒酒雞等等點心給轎班、陣頭享用作為還願。

因此只要有到大廟報丁，廟就會準備一顆燈籠上面寫著新生男丁的姓氏，此顆燈籠就是男孫燈了，而第一位出生、到大廟報丁的新生男丁就為男孫燈之首「稱燈首」。

到了迓男孫燈當天，所有男孫燈將有事先的抽籤，分別掛在3位王爺公的大轎兩旁，為王爺公出巡時照路開道，故稱迓男孫燈，而燈首的燈籠則掛於大王公的大轎之上。

王爺公出巡 停駕賜福

王爺公大轎到達當科燈首宅時，會停駕賜福，接受燈首家內大小及附近鄰居的朝拜叩謝。燈首（燈首父親）是海豐迓男孫燈的重要角色，王爺公坐轎、出境、入廟均須由燈首親自來擲筊請示王爺公。

屏東市玉皇宮每年元旦下午，皆會舉行遶境遊行活動，上百頂神轎出動進行神明遶境，其中又以各種獸神出巡最為吸睛，有恐龍、蛇、長頸鹿、烏龜、螳螂等，長長遊行隊伍相當吸睛，廟方期盼透過遶境祈福，為屏東帶來祥福，能夠四時無災、八節有慶。

屏東市長周佳琪（中）協助廟方烹煮飯湯，展現親民一面。（圖／屏東市公所提供）

一般人俗稱的獸神就是四生動物，也就是胎生、卵生、濕生、化生，因釋迦牟尼佛曾轉生為各種動物，因此動物是有靈性的，而有些動物如恐龍雖已滅絕，但靈仍然存在，所以獸神也會有恐龍等動物。

異想之境創作 充滿奇趣

屏東美術館年度大展《異想之境－共融遊藝場》，邀集縣內9個身心障礙團體，透過123件作品，打造可欣賞作品、可即興創作的遊藝空間，帶領民眾進入充滿奇趣的異想世界。

除了年節豐富民俗文化活動外，還有特色農特產品。屏東市農會開設的碾米廠有近50年歷史，斥資2000多萬元採用日本最優質的碾米技術與原裝機器，力求保持純粹的白米營養。

白米從稻穀乾燥、冷藏、去殼、挑選、包裝，全都在廠內作業，產製過程承襲日本專業與堅持。稻米主要嚴選收購屏東地區農民種植，碾米過程通過至少10道關卡，才能成為消費者口中吃到的香Q米飯。

歸來牛蒡原鄉 農產優質

另外歸來地區則有牛蒡故鄉美名，屏東歸來的紅土砂質地和來自大武山麓豐沛地下水源， 搭配適合氣候，造就歸來牛蒡原鄉。

但因工商社會進步發展，讓新一代年輕人都離農，不再從事農業生產。十幾年前歸來從事牛蒡種植人口就呈現老年化現象，為提高在地年輕人投入傳統農業動力，屏東市蔬菜產銷班第十三班展開產業合作，進行各種商品的開發及銷售通路的開展，為優質牛蒡打開市場銷路，提升產品附加價值。

節慶資訊

★老爺（竹竿炮）

地點：屏東市林仔內三山國王廟

時間：2024年2月10日下午

★海豐迓男孫燈

地點：屏東市海豐境內

時間：2024年2月24日

★屏東玉皇宮獸神大遊行

地點：屏東市繞境

時間：2024年1月1日下午

★遊藝美術館：屏東美術館

春節期間為全館特展

展覽主題：異想之境-共融

展出期間：2023.12.1～2024.3.3

春節期間館休館日：除夕（2/9）~初四（2/13）

★優質白米購買：屏東市農會牛蒡相關產品（牛蒡茶、牛蒡 香鬆、牛蒡麵等等）

購買地：屏東縣大力蔘農特產 品生產合作社（屏東市和生路 一段112號）

（屏東市公所廣告）