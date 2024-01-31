高雄市政府推動友善懷孕婦女福利措施，陪伴與支持孕媽咪快樂育兒。

孕婦交通乘車券 好孕行得通

全國優先無財稅限制，孕婦凡設籍高雄市於產檢醫療院所確認懷孕後可領取28張產檢乘車券，最高可使用5040元，準媽媽們只要撥打社會局的合約計程車隊，即可由駕駛到府接送到產檢院所產檢。自2024年1月1日起乘車券延長使用到寶寶出生後6個月；媽媽回診及新生兒打預防針都可使用，讓高雄婦女幸福好孕便利交通行。乘車券諮詢專線︰07-3303353 。

首創坐月子到宅服務

高雄市2013年全國首創的坐月子到宅服務，未領取生育津貼的家庭，依第一、二、三胎以上次分別提供120、160到240小時的坐月子到宅服務。補助額度全國最優，透過專業月嫂減輕新手爸媽的壓力，還可依產婦口味客製化坐月子餐。另在家坐月子還可兼顧照顧其他子女，讓產婦及新生兒提早適應返家後的生活作息。這項優質平價服務讓許多縣市產婦好羨慕，申請程序非常簡單，知道預產期後即可向高雄市第一區或第二區坐月子媒合平台預約。

坐月子到宅服務客製化符合產婦口味的月子餐，健康又新鮮。（圖／林雅惠）

此外，高雄市也特別照顧低收及中低收弱勢家庭，除生育津貼與坐月子到宅服務可雙領外，亦可選擇將坐月子到宅服務折抵現金補助，讓弱勢家庭產婦不受經濟影響，可依自身需求，有更多元的坐月子選擇。幸福專線:第一區平台07-3909861。第二區平台07-7408632。坐月子到宅服務折抵現金補助07-3303353。

育兒加碼減負擔

高雄市持續布建育兒資源，2026年將建置達85處公共托育機構，30處親子館、27處兒童臨托據點；另在減輕育兒家庭負擔上已加碼準公托育補助，每名每月送準公托加碼補助2500元，送準公保母加碼補助1600元，可說是從懷孕到養育一路相陪，盼讓孕產家庭感受到高雄市是友善幸福的城市。

（高雄市政府社會局廣告）