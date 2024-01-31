臺東廣邀青年返鄉服務 注入年輕力量 活化在地特色產業

臺東縣政府於112年首度開辦青年暑期職場體驗實施計畫，和在地的非營利組織（NPO）與企業合作，邀請來自全臺各地的大專院校生到臺東做兩個月的職場體驗，不僅讓這些未畢業的學生預先體會到正職工作的責任與義務，更藉由這些學子的本職學能與創新思考活絡地方特色產業；而對單位來說正好舒緩了人力短缺的燃眉之急，並得以應對暑假期間臺東龐大的觀光人潮。

在地服務累積實務經驗

計畫總共276個職缺，一共媒合223名學生，其中包含了飯店業、旅宿業、餐飲業與服務業與非營利組織下的公益類等職缺供學生選擇，透過這次機會，同學們可以從「做中學」，累積扎實的實務經驗，並學習人與人溝通的技巧。

失智者關懷協會的同學遞水杯給正在參與桌遊活動的長輩。 （圖／臺東縣政府民政處）

學子播下學齡生涯種子

此次參與的同學中，大部分是家鄉在臺東的學子，因為讀書到西半部學習，藉由這次計畫的機會下，不但可以返鄉服務，更可以把所學引進自己的故鄉，讓地方產業更富有朝氣；少部分的同學則來自其他縣市，期望能藉由這次體驗，在他們在學齡生涯中播下一顆種子，總有一天能夠回到臺東，遍地開花。（臺東縣政府民政處廣告）