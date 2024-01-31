隨著通膨不斷升溫、低薪揮之不去，「投資」成為為自己加薪的王道。但現代人生活忙碌無法時刻盯盤，「定期定額」的投資方式深受青睞，尤其長期深耕台灣市場的野村投信，其專業及穩定度使人放心，台股全系列基金讓你有機會成為投資常勝軍！

投資一定有賺有賠，但若是透過定期定額分散風險，就是攤平成本及分批買進，有效降低市場波動可能帶來的損失；股市標的百百種，通常要盯盤研究才能買到好標的，不過固定時間投入固定金額，能省下寶貴的時間，可謂無腦投資；還能降低得失心，解決紀律問題，避免出現下跌、上漲皆不敢買進的心態。

野村投信表示，尋找信任可靠的長線投資，掌握住世界科技潮流的台股絕對是適合的標的。根據彭博(Bloomberg)資料顯示，台灣上市櫃企業獲利整年預估表現，從2023年第一季的-46.4%至2024年第一季提升到42.2%，顯示台灣企業景氣回升，庫存回歸正常，加上AI出貨加持，預估整體上市櫃企業獲利將重回雙位數的高速成長。(資料來源：Bloomberg、野村投信整理；資料日期：2023/12/15)

而基金定期定額，不必選進場點的特性，對任何類型的投資人來說，上手成功率高！以投資台灣最夯的科技類股野村e科技基金為例，如每月定期定額投入，中長期績效皆在同類型基金的前四分之一，表現相當亮眼，等於打敗75%以上的同類型基金，可謂是台股基金定期定額的好標的。

野村e科技基金VS.同類型基金平均 定期定額績效表現。(圖/野村投信提供)

與其羨慕別人數十個月的年終，加薪18%，不如力行紀律投資，在時間及金錢有限的情況下，「定期定額」為一般民眾，提供了一大解方，是累積財富的方法之一，達成理財目標更能好好享受生活。