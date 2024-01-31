台南一名呂姓女子任職藥品公司業務專員， 2022年11、12月間，徐姓男主管的郭姓妻子，使用徐男的LINE聯繫呂女，並指稱呂女與徐男的LINE對話有不當來往，呂女當下就否認指控，並解釋僅是基於同事情誼間的玩笑話，且出差時也是數名同仁共同乘坐汽車，與徐男間僅是單純同事關係，並無任何不當感情存在。

不料，2023年5月7日，郭女突然在臉書公開貼文指控，「在現任某B公司，某天聚會場合男方喝醉，我突然看了他的手機，竟而發現他與某A女同事諸多來往對話紀錄。我崩潰的半夜大哭，也是換來他的矢口否認。早上叫女同事起床、主動接送她、送藥品給女生家人、互相傳閱彼此現況照片、髮捲放在男方車上…等等（照片如下）。」

「甚至還有購買口紅給女生，問女生使用了嗎！我主動撥話給女生，她只覺得自己嘴秋而已，都是男方主動，是不是沒有捉姦在床一切都不算數…男方進了現任公司後基本上在家的次數大幅下降，大概一週有一半以上都不在…我更沒有任何欺騙跟詆毀！」

郭女還將徐男與呂女工作上LINE對話擷取6張片段，並擷取1張不明LINE對話紀錄中，有關呂女的個人照片4張，張貼在貼文下方。透過圖文並茂的方式，影射呂女介入他們的夫妻感情外，還故意用聳動的文字「捉姦在床」，讓看到人產生不當聯想。

呂女不滿，與徐男僅是同事，絕無任何私情，且已向郭女澄清解釋，並要求郭女自行求證，不料，時隔數月之後，郭女還故意對LINE對話文字斷章取義，且在未經查證下即發文公開對話，更未經同意蒐集引用她的照片等個人資料，虛構指涉她介入婚姻。

進而再臉書散布該子虛烏有的謠言，供不特定人閱覽，影響所及包括呂女任職公司及業界客戶，均透過各種管道詢問是否有這件事，導致呂女在外屢屢需面對他人異樣眼光及質疑，影響她日後升遷及業務銷售，所受到的金錢損害己難以衡量。

呂女提告郭女，就侵害名譽權部分，請求賠償80萬元慰撫金，侵害肖像權部分，請求賠償20萬元慰撫金。法官日前依法判決，呂女請求名譽權、肖像權侵害賠償，分別以20萬元、8萬元為適當。可上訴。