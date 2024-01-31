台南市一名林姓男子，2022年12月10日凌晨，與友人阿國前往一家酒店消費，阿國本來要點檯酒店妹A女，但A女被其他包廂客人鎖台、不能離席，直到清晨5時許才進到包廂，但與林男同行的友人都已離去，僅剩林男1人在包廂內，林男便要求A女坐下陪酒、聊天。

此時，林男獸性大發，不顧A女掙扎、反抗，強拉她坐到大腿上摟抱，撫摸胸部、大腿及臀部等並強吻A女，還將A女強壓在沙發上肆意狂摸猥褻得逞。A女因奮力抵抗，導致她的左臉挫傷、雙手手腕及右胸有抓傷、雙膝挫瘀傷A女不甘受辱因而打110報警，林男見狀趕緊離開。A女憤而前往醫院驗傷提告。

法院審理，林男辯稱，有與A女親吻、擁抱，但這是在特種行業中所許可的行為，且在消費前，招待我到酒店的友人有聲明，若包廂內的小姐，有不能接受親吻、擁抱、撫摸等行為，她們可以自行離開。

林男又辯稱，A女在72小時後才驗傷並提告，期間A女有接其他男客出場，因此，不該推論A女身上的傷勢，就是我所造成。監視器內容則是斷章取義，有利於A女的。A女進入包廂後，我就與A女培養感情，甚至2人一起愉快的離開包廂。是友人聯合A女，對我為恐嚇取財30萬元，A女是被我的友人利用的。

A女指控，當時林男叫我陪他在包廂內坐一下，他還不想走，我那時看他還滿正常的，就坐下來陪他一下。幾分鐘後，就開始對我毛手毛腳，把我抱到他的腳上，強行摟抱我、親吻我，我有拒絕，請他不要這樣，我講了至少3次。

我還跟他說這裡有監視器，請不要亂來，不要以為有錢，就可以對我亂來，我是有尊嚴的人，然後他竟然回我，就是有錢，所以可以對我亂來。我用力反抗想要推開，但是我越反抗他就越用力，並一直強吻我、摸我胸部，且把我的雙手抓住，他力量很大，我推不開他。

後來我跟他說「你不要走」，我要報警，他回我說，不怕你報警，你去報啊！我當下就在包廂內打電話報警，林男這時就拿了包包離開，我跟他說「不要走我已經報警了」，但他雖然嘴裡說「不怕報警」，但就樣就走遠離開了。

一審判決，林男被依犯強制猥褻罪，處有期徒刑2年。他不服提起上訴，二審法官日前駁回上訴，維持一審原判。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。