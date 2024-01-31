南投縣一名15歲少年，2022年7月7日上午8時許，無照騎機車沿省道台14線，由埔里往霧社方向行駛，行經仁愛鄉台14線69.2公里處時，不明原因導致機車打滑自摔，吳男跌落道路旁水溝，頭部遭外露的鋼筋插入，導致顱骨粉碎性骨折、腦漿外溢慘死，吳姓母親憤而提出國家賠償，扶養費158萬937元及精神慰撫金200萬元，共358萬937元。

法院審理，吳姓母親主張，交通部公路局中區養護工程分局，是該事故地點道路水溝的管理、維護機關，應有巡查道路各處是否有損壞或欠缺，或是否有致生人民生命、身體、財產受損害之虞，並應採取必要措施，維護交通安全之義務。

而事故地點的水溝，在事發當時有遺留自水溝壁中延伸而出，長約1至2米的鋼筋6支，並非排水設施所必要之構造，且事發前3天，2022年7月4日，曾巡查該段道路，明知有鋼筋遺留，竟未即時移除或設置警告標誌、加蓋以防止用路人跌落，或是有其他適當的管理措施。

吳姓母親指控，中區養護工程分局有管理、養護上的欠缺，導致吳男跌落水溝內，遭到鋼筋插入頭部而身亡，吳男之死亡與管理、養護的欠缺，自有因果關係。

中區養護工程分局則表示，養護目的在於維護公路排水設施的輸水功能完整，避免地面水或地下水影響鋪面、邊坡及各項公路設施的安全與穩定，其設置目的與使用方法均非供用路人通行使用。

而且鋼筋位於道路外側水溝內，而非在車道上，應不致影響車輛通行，且依警方道路交通事故調查報告表可知，該段道路、事故地點的水溝，在事故發生時，應具備通常應有之安全狀態及功能，就故地點道路水溝之設置、管理並無欠缺。

少年無照駕駛又未依速限行駛，且過彎路段未依規定減速慢行，在車速過快的情況下，直接撞擊山壁，導致頭骨粉碎性骨折死亡，應非因頭部遭鋼筋插入而死亡，其死亡結果與鋼筋並無關聯，與公有公共設施之設置、管理也無相當因果關係。

法官認為，事故地點水溝並無加蓋，對於用路人使用道路時，若人、車因故不慎墜入，有遭鋼筋插入導致身體或財產受損之風險，足認鋼筋存在於水溝內，不具通常應有之安全狀態。加上未即時移除、加蓋、設置警告標誌，或是有其他適當、積極並有效足以防止危險或損害發生的具體行為，卻自有管理、養護上之欠缺。

法官考量，法定強制退休年齡為65歲，吳姓母親已41歲，以女性平均餘命為43.14年，則得請求扶養之時間為19.14年，吳男若尚生存，吳母的扶養義務人還有另1名女兒，依行政院主計總處家庭收支調查結果，以南投縣2022年每人月消費支出為18918元為計算扶養費之標準，以每月18918元、扶養義務人2人，依霍夫曼式計算法扣除中間利息，核計金額為152萬6625元。

法官審酌，吳姓母親出生地為越南，2008年7月取得我國國籍，尋覓工作不易、收入微薄，目前打臨時工，認請求給付精神慰撫金以130萬元為適當。

法官再考量，少年行經事故地點前，遇到彎道並未減速，且有超速行駛的情形，因而失控衝入水溝後導致死亡，應付有過失責任，過失比例應以中區養護工程分局負擔40％、吳男負擔60％為適當。

日前依法判決，中區養護工程分局應賠償吳母113萬650元。可上訴。