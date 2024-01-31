截稿前訂閱數46萬的YouTuber「小象愛出門」，經常分享旅遊、美食相關的影片，去年疑似違法招募旅遊團而遭到觀光局開罰，小象則提行政訴訟。走過諸多風雨，27日小象透露考上PPL機師執照，嗨喊：「我不只是一位只會拍片的YouTuber！」

小象27日在社群平台宣布考到私人飛機駕駛執照（PPL），並分享這一路以來的艱辛，起初她不知道為何要開飛機，只覺得想做不一樣的挑戰，想不到來學校第二天就因為看不懂，偷偷在教室裡崩潰大哭，「十個月那麼多日子，不間斷的上課，常常在家讀書讀到懷疑自己是不是笨蛋，一次又一次的考試，及格跟不及格。」所幸身旁有教官和同學們的協助，一起從晚上苦讀到凌晨。

小象表示，去年底是她人生中最低潮、崩潰的時期，常被網友攻擊、謾罵，越來越不敢紀錄開飛機的過程，也怕拍了以後會連累教官、學校，所有痛苦只能在空中飛行時淡忘，因為那時只能想著如何安全落地。

小象回憶，結束考試關掉引擎時，大考官突問：「這一路來有沒有覺得自己不一樣，成長了」，她聽完愣住，因為考前三、四天時只想著放棄以及考不過就去美國，最後被教官點醒，才驚覺若放棄心裡那關會過不去。

考上後，小象感性地表示：「這段時間，不只是自己成長了不一樣，而是能在三十歲的時候，再次進入一個充滿夢想的環境」、「十個月後終於知道，因為這段努力，我想要的是證明，我不只是一位只會拍片的YouTuber！」