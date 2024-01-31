民進黨立委鄭運鵬的兒子「德德」因俊秀外表被封為「台版車銀優」，超高顏值意外成為話題，粉絲們更改叫鄭運鵬「德德爸」及「國民公公」，鄭運鵬本人也笑虧自己是「鄭運鵬兒子的爸爸」，意指自己的鋒頭都被愛子搶走，不過其實早在2021年，鄭運鵬就已經認證兒子神似車銀優的明星臉，當時更曬出一張對方擺著同角度的側臉照，承認「還真的有像」。

前空姐黃敬雅（29）日秀出一張車銀優的帥照，開玩笑表示：「現在看車銀優都不車銀優了啊！是鄭運鵬的兒子。」貼文曝光後，引起許多網友熱烈回應贊同，「我的媽呀！太像德德了吧」、「剛剛看一個太快，以為德德要發專輯了」、「圖上直接把名字改成德德好像也很合理」。

不過早在3年前，黃敬雅擔任鄭運鵬助理時，就曾一連傳了3張車銀優的照片給鄭運鵬，跟他說：「長得超像德德」，鄭運鵬認同並好奇詢問「真的捏，他是誰」，得到答案後便在社群平台放送福利，只見德德模仿車銀優曬出右臉，並刻意抿嘴，兩人五官與神韻有幾分相似。

當時照片一出，不少網友大讚：「真的有像車銀優耶」、「你兒子臉蛋天才」、「以後可以多po這個」、「歹竹出好筍」、「這應該是像媽媽」、「好帥，謝謝夫人的基因」、「帥爆了而且是天然的！為什麼可以生出韓流明星！」、「比車銀優還帥！！但應該是遺傳到媽媽！」