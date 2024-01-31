女藝人江祖平因長相清秀、空靈，撞臉日本女星廣末涼子，被封「台版廣末涼子」。28日友人提早為她暖壽，從多張無濾鏡的原圖中，可看到江祖平的狀態超好，根本不像46歲。

江祖平是水瓶座，30日滿46歲，她的數十位朋友於28日提前辦慶生趴，江祖平事隔1日發文：「歡樂開心的昨晚，宿醉頭痛的今天，謝謝所有好朋友幫我暖壽，有你們我真的好幸福。」照片中，江祖平綁著頭髮、身穿毛衣，與許多朋友齊聚一堂，桌上盡是佳餚、飲料，氣氛和樂；其中一張，江祖平在蛋糕前許願，臉部肌膚幾乎沒有瑕疵或歲月的痕跡，十分凍齡。

江祖平幾乎沒有留下歲月的痕跡。（圖／江祖平ig）

貼文曝光後，釣出一排藍勾勾友人留言，Gino：「真難忘記妳明天生日，祖平哥生日快樂啊！」謝承均、星卉、賴郁庭、林萱瑜、林昀希、鄭仲茵、黃瑄、夏宇禾、陳瑋薇、吳婉君、沈建宏、林玟誼、戴愛玲、楊皓崴等人也送上祝福，足以看出江祖平在圈內擁有好人緣。