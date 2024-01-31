主持天后小S和老公許雅鈞育有3個女兒，分別是大女兒許曦文（Elly）、二女兒許韶恩（Lily）、小女兒「許老三」許曦恩，最近全家人也在沙灘度假，還在海邊戲水，她也在社群平台寫下：「冬天就是要曬！此刻的我，只想在豔陽下喝酒看孩子逐浪。」並曬出同框二女兒與小女兒的照片，頓時美翻眾網友。

最近寒流來襲，全台冷颼颼，好不容易告別寒冷，大家也出門到處玩，而小S（徐熙娣）一家人也在溫暖的地方度假，曬出在海邊的照片，她也在IG寫道：「冬天就是要曬！主要是滑雪，我已覺得麻煩，此刻的我，只想在豔陽下喝酒看孩子逐浪。」

從小S一家人的合照中，可見仙氣二女兒Lily（許韶恩）以小可愛、熱褲入鏡，露出細腰及美腿，洋溢著青春氣息，老么許老三也愈來愈漂亮，網友稱讚：「女兒真的好不合理，美翻了」、「Lily真的好美呀！」、「老三愈大愈好看」、「許老三感覺逆天了，S又要酸一波」，還有網友妙回：「女兒只顧自己獨自美麗，不管老媽死活。」

其實，Lily的美貌早就不是第一次被讚美，之前就被網友指撞臉林志玲，讓小S發文自虧「原來我只有兩個女兒啊，一個竟然是林志玲或大S的，我明明記得開了3次刀啊」，引來林志玲現身回應「太美了，和你一樣」，而小女兒「許老三」則以古靈精怪的個性出名，慢慢長大的她外型也不輸給姐姐們，越發亭亭玉立。