大陸積極發展晶片業，目前已有44座半導體工廠，還有32座正在建造或規劃中，根據日經中文網報導，大陸追求半導體自主化的步伐，為日本企業帶來商機。

報導指出，大陸半導體國產化風潮惠讓日本企業也受惠，包括東京威力科創、SCREEN控股、迪思科等半導體業務，都與大陸合作關係密切。

報導提到，去年12月13日東京半導體國際展會「SEMICON JAPAN」上，到處都能聽到中文，這些聲音來自參加展會的買家和研究人員。有2名來自深圳的男士透露，他們是來考察未在大陸設立基地的日本企業，並找尋成熟技術的舊世代曝光機設備。

台灣調查公司集邦諮詢報告指出，大陸有44座半導體工廠，還有32座正在建設或規劃中。像中芯國際（SMIC）計劃在上海、北京、天津和深圳建設工廠，預估2023年的投資計畫達到75億美元。

目前日本多家半導體設備製造跟銷售公司，大陸所佔其業務比例已達3成至5成。 但如果大陸在半導體製造設備方面也能提高性能，與日本企業的競爭也將更激烈。