AI伺服器製造商美超微，堪稱近期討論度最高的「妖股」，今年至今一個月就上漲超過73%，若從去年初開始算，已經噴漲將近600%。事實上，美超微創辦人梁見後是台灣人，且他與黃仁勳、蘇姿丰從小移民的背景不同，從台北工專（北科大前身）畢業後才赴美深造。

去年初，美超微的股價還在72美元上下震盪，但一年後已經漲至495美元，瘋漲將近600%，且上周美超微挾著亮眼的財報數據與財測，單日上漲36%，屢屢成為投資人討論的焦點。

創辦人梁見後出生於台灣嘉義，從台北工專（北科大前身）電機工程科畢業後，赴美就讀德州大學阿靈頓分校電機工程碩士，1993年創立美超微並在2007年成功推動股票上市。

梁見後在美國殺出一條血路，打造資訊產業帝國，更曾入選為美國《富比士雜誌》（Forbes）25位最有成就美籍華人之一，樹立難以超越的標竿。

美超微早在2004年就開始布局「綠色運算」全方位節能伺服器，隨著近年AI熱潮大爆發，美超微的營運也高速成長，美超微是輝達重要合作夥伴，為企業應用、雲端、AI、元宇宙、5G 電信等IT基礎設施提供各種創新解決方案。