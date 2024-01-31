藝人王心凌參加《乘風破浪》第三季，先是以經典歌曲《愛你》掀起回憶殺，接著又奪下總冠軍，再次嚐到翻紅滋味，也讓她去年底在大陸巡迴演唱會爆滿，榮登大陸演唱會購票網站上「全國最想看演唱會」，掀起網友熱議。

有網友在PTT以「王心凌演唱會登14億人最想看之冠軍」為題發文，內容寫道﹕「大陸最大的演唱會購票網站排行榜，王心凌4月的北京演唱會為最多人想看的，第二名也是王心凌，收藏數比第三的朗朗多出3倍」，並且曬出該網站截圖佐證，收藏人數更是多達15萬，原PO表示王心凌去年9月在台北小巨蛋開唱時有去聽，不論造型、唱功、舞蹈都蠻強，一度覺得王心凌只是偶像派，沒想到蠻有實力，接著反問﹕「有沒有王心凌實力出乎意料強的八卦? 演唱會評價竟然這麼高」。

對此，網友也給予好評﹕「王心凌終於超越蔡依林了」、「到四十歲還能保持初心」、「節目宣傳的威力」、「CYNDI能翻紅天時地利人和，真的要好好把握」、「厲害！賣情懷還能殺出人生第二高峰」、「至少沒崩就很不錯了」、「浪姐只靠一首愛你回憶殺瞬間翻盤」、「小朋友們不知道王心凌甜心教主的實力」、「那個年代能出來的，就算偶像也是有實力的」、「她本來就很會唱，你們太後知後覺了吧」、「她真的很自律很認真，而且唱功也是越來越好越進步」、「中年就她跟伍佰最能打，根本沒對手」。