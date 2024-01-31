河南有一名9歲男童小彬（化名），日前因腹痛如絞被送醫，醫師在手術房裡為他取出56顆的腎結石，詢問其生活史才發現，小彬的媽媽餐餐都為他準備大魚大肉，小彬渴了就喝飲料，從不喝水，極度偏差的飲食習慣下，造成他小小年紀就腎結石。

據《星星視頻》報導，9歲的小彬因腹痛就醫，經檢查發現他有腎結石，經開刀治療，醫師共在小彬體內，取出大大小小共56顆的腎結石，讓大家都嚇了一跳，醫生進一步追問，才知問題是出在媽媽的愛心菜單。

小彬的媽媽每天都為兒子準備豐富的大魚大肉、蛋類等高蛋白質食物，小彬如果渴了，就喝飲料或牛奶，在三餐以外，炸雞，冰淇淋、薯條、漢堡等垃圾食物，也毫不限制供應，久而久之小彬體內就形成腎結石。

醫師指出，小孩應均衡飲食，肉、魚、蛋、乳製品要適量。義大醫院泌尿外科主治醫師黃維倫表示，腎結石結石若小小顆的，患者通常沒有感覺，等到結石變大、變多，或掉落到下方的輸尿管，即可能造成腰痛、血尿，甚至發燒、感染等症狀。