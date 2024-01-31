對於油頭的朋友來說，明明是每天都有洗頭，卻常到下午頭髮就油成一束一束的，兩天沒洗瀏海還整個黏在額頭上，對此，營養師建議油頭族多攝取維生素A、B群、C、D、E、Omega-3脂肪酸等6種營養素，包括地瓜、雞肉、芭樂、鮭魚、杏仁、柳葉魚，都有助讓頭髮蓬鬆、不扁塌。

營養師程涵宇在臉書粉專PO文指出，有些人頭皮一年四季都在油，每天洗頭還是狂出油，其實只要吃對食物補對6種營養素，就有助維持頭皮正常代謝，頭髮不黏不塌好清爽。

維持頭皮清的6種營養素

■維生素A：幫助油脂平衡，維生素A有助於頭皮皮脂正常分泌，幫助強化頭皮、保持頭皮的油脂平衡，維持髮根的強健。

推薦食物有地瓜、胡蘿蔔、青花菜、乳製品、雞蛋。

■維生素B群：有助提升頭皮代謝力，想要讓頭皮循環代謝更好B群要足夠，

維生素B1、B2能維持皮膚頭皮的正常功能，維生素B3（菸鹼素）維持能量正常代謝，維生素B5 （泛酸）、B6增進皮膚健康、有助維持胺基酸的正常代謝，其中維生素B7（生物素）是合成頭髮中主要的蛋白質「角蛋白」的重要因子，維生素B12有助於紅血球的形成保持健康循環，葉酸幫助核酸與核蛋白的形成。

推薦食物有全穀類、雞肉、魚類、海鮮、深綠色蔬菜。

■維生素C：防頭皮塌黏抗氧化，抗氧化、對抗誘發掉髮的自由基，維生素C還可以促進身體的鐵質吸收，鐵有助於維持正常的頭髮生長週期，也能夠幫助膠原蛋白生成，是強韌頭髮的重要組成之一。

推薦食物有芭樂、奇異果、柳橙、莓果類、葡萄柚。

■維生素D：提升頭皮保護力，研究指出，身體中維生素D的濃度和蓬鬆髮密度有關，其實獲得維生素D的方式很簡單，只要每天曬20至30分鐘的太陽，就可以透過身體自行合成來獲得維生素D，若日曬不足，也可以靠部分食物、營養補充劑來補充。

推薦食物有鮭魚、海鮮

■維生素E：頭皮控油平衡，防止落髮、抗氧化、保護頭皮脂層以平衡頭皮油脂分泌。

推薦食物有杏仁、腰果、南瓜子、橄欖油、酪梨油。

■Omega 3 脂肪酸：頭皮抗氧化，重建頭皮屏障提升保護力，平衡頭皮油脂分泌。

推薦食物有鯖魚、柳葉魚。