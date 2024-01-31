一份英國研究發現阿茲海默症（Alzheimer’s）「人傳人」的罕見案例，案例是5名數十年前從死者身上接收生長激素的患者，推測生長激素可能受到感染。研究人員強調，這幾起「人傳人」案例只是罕見的醫療事件，並非外界擔憂的病毒或細菌傳播，也沒有證據顯示日常活動會傳染阿茲海默症，民眾不必過度擔心。

英國研究發現阿茲海默症（Alzheimer’s）罕見「人傳人」案例。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（The Guardian）報導，倫敦大學學院（UCL）普粒子疾病研究所（Institute of Prion Diseases）團隊29日發表在《自然醫學》（Nature Medicine）期刊的研究，罕見發現藉由醫療事件，可能導致阿茲海默症「人傳人」的案例。

這5名成人患者幼年時期因缺乏生長激素，於1959至1985年間從死者身上接收腦下垂體生長激素，不過後續相繼出現阿茲海默症症狀，當中3名患者的大腦掃描結果與診斷一致，2名患者驗出符合阿茲海默症的生物標記，其中最年輕的患者僅38歲。

研究人員推測，患者出現早發性阿茲海默症，可能是接收的生長激素受到蛋白質汙染。

研究人員指出，1959至1985年間，英國至少有1848名患者接收來自死者腦下垂體的生長激素，當時美國也使用這種治療方式。不過後續部分患者因罹患稱為庫賈氏病（Creutzfeldt-Jakob disease）的罕見腦部疾病後死亡，經查發現與施打受汙染的生長激素有關，該療法也於1985年終止。

這份研究顯示，多年來反覆接觸受感染的生長激素後，可能會傳播阿茲海默症，這些從死者身上取得的生長激素同時感染了與庫賈氏病有關的異常蛋白質朊病毒（prion），以及被視為容易誘發阿茲海默症的β澱粉樣蛋白（amyloid beta）。

這份研究指出，在特定情況下，阿茲海默症有可能可以傳播，不過研究第一作者、倫敦大學學院普粒子疾病研究所所長柯林志（John Collinge）強調，這是「非常罕見的情況」，而且多數與「已經不再進行的醫療程序」有關，未參與研究的佛州神經退化性疾病研究所（Institute for Neurodegenerative Diseases）所長艾塞克森（Richard Isaacson）也強調民眾「沒什麼好擔心的」。