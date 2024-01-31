政府為增加失業勞工至外地就業機會，減少其因距離所致就業障礙，並協助其盡快重回勞動市場，推出跨域就業津貼，只要就業地與居住地距離30公里以上，即可獲得交通、房租、搬遷等三大補助，光是租屋和搬遷補助合計1年最高補助9萬元，對青年或是中高齡者來說有很大幫助。

勞動力發展署基隆就業中心分享媒合成功案例。初次尋職的小智（化名）先後投出近百封履歷求職，只獲得3次面試機會，到基隆就業中心尋求協助。就服員經深度諮詢與職能盤點，發現小智有機械專業背景，協助他進行履歷健診，推介他到竹科半導體公司。

企業看過小智的履歷後，線上視訊面試並通知錄用為設備維修工程師，之後運用過「青年跨域就業津貼」的搬遷與租屋補助，最高可請領9萬元，小智很快在新職場安頓下來，目前已穩定就業3個月。

事實上，為了不讓距離成為就業阻礙，擴大求職範圍增加錄取機會，「跨域就業津貼」，提供交通、租屋、搬遷等多項補助給跨域就業者。

2024跨域就業津貼

◆申請資格

一、年滿15歲至65歲，失業期間連續達3個月以上或非自願性離職之失業被保險人。

二、失業勞工向公立就業服務機構辦理「求職登記」。

三、經公立就服機構「就業諮詢」，評估確有需要，並開立介紹卡推介就業成功，且失業被保險人於推介就業之次日起7日內，填具推介就業情形回覆卡通知公立就業服務機構。

四、就業地點與原居日常居住所距離30公里以上。

◆給付條件及津貼給付標準

一、給付條件

勞工向公立就業服務機構辦理求職登記，經就業諮詢推介跨域就業，符合申請要件且連續受僱於同一雇主30日，得向就業當地之公立就業服務機構提出申請。

二、津貼給付標準

（一）異地就業交通補助金：最長以12個月為限

1、就業地點與原日常居住處所距離30公里以上未滿50公里，每月補助1000元。

2、就業地點與原日常居住處所距離50公里以上未滿70公里，每月補助2000元。

3、就業地點與原日常居住處所距離70公里以上，每月補助3000元，因此最多可請領3萬6千元。

（二）搬遷補助金：以搬遷費用收據所列總額核實發給，最高發給30000元。

（三）租屋補助金：自受僱且租屋之日起，以租賃契約所列租金總額之60％核實發給，每月最高發給5000元，最長以12個月為限，最多可領6萬元。