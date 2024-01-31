三上悠亞去年8月從AV界正式引退，目前以經營YouTube頻道和個人品牌為主，日前被網紅陳沂與友人捕獲，一行人更是與她開心合影，不過照片公開後，有網友發現三上悠亞的外貌似乎有些不一樣，立刻掀起熱議。

陳沂近期與網紅牙醫史書華隔空交戰，不過絲毫不影響她的心情，只見她發文寫道﹕「忙著追星三上悠亞，哪有空理盾牌牙醫史書華？」接著附上與三上悠亞的合照，只見她身穿紫色長版上衣搭配短褲，對著鏡頭比出臉頰愛心，並且露出甜美笑容，身旁的三上悠亞則是身穿白色上衣，外搭卡其色外套及同色系裙，並且露出一抹微笑，不過卻被指出似乎外貌長的不一樣。

網友紛紛提出質疑﹕「是不是有整?? 怎麼臉部表情有點奇妙」、「三上整太多了吧?完全看不出來.....臉不一樣」、「感覺三上角度怪怪的五官變形，這張沂是最漂亮的」、「臉好像變比較長？還是角度問題，我會不會被掃射」、「笑起來臉頰確實有僵硬感，尤其四個人一比較更為明顯」，對此，陳沂回應網友﹕「一度懷疑是假的悠亞，後來想說應該是穿衣服不認識」。

三上悠亞在節目被問及心目中理想型，她提到﹕「希望對方年收入最少要3000萬日幣（約新台幣636萬元）」，引發網友議論，對此，她發文重申﹕「我在經濟上不靠男人也活得下去」，日前更是拍攝影片開箱斥資千萬日圓(約212萬元新台幣)裝潢，走豪華風的辦公室，並且在影片中公開徵才：「請隨時申請」，還不忘喊話廠商若有意合作，可以隨時聯繫。